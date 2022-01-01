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Вебиум: нескучная онлайн-школа для активной подготовки

Готовиться к экзаменам или подтягивать школьную успеваемость можно с обычными репетиторами, монотонно читая учебники. А можно выбрать нескучные онлайн-курсы от площадки Вебиум, где время за обучением пролетает незаметно!

О площадке Webium

Образовательная платформа Вебиум предлагает подготовку по школьным предметам, а также к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, на основе собственной методики, которая показывает отличные результаты уже 8 лет. Каждый ученик получает свой персональный кабинет с вебинарами, домашними заданиями и обратной связью. Заниматься можно как в онлайн-формате трансляций, так и просматривая занятия в записи (длительность 1-2 часа).

Проверку знаний школа Вебиум предлагает в разных вариантах: тесты проверяются автоматически с пояснениями к каждому ответу, а все задания во второй части проверяет наставник и дает обратную связь.

Занятия проводятся по всем школьным предметам (биология, химия, английский, история, география и др.) в следующих форматах:

  • Рефреш (освежить знания за короткий срок)
  • Прокачка (активное изучение выбранной теме)
  • Пробники
  • Спецкурсы
  • Бесплатные вебинары

вебиум курсы

Наиболее популярен сегодня рефреш-курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку. По цене всего от 2590 рублей можно освежить в памяти всю теорию за 7 дней.

Чем отличаются тарифы

Платформа Вебиум предлагает на выбор три разных тарифа:

  • Тариф «Яблоко» – только теория, 7-12 трансляций, доступ к конспектам и разбор свежего ЕГЭ-2022 сразу после первого экзамена
  • Тариф «Апельсин» - теория плюс практика. В дополнение к предыдущему тарифу вы получаете занятия с коучем, консультацию по апелляциям и домашние задания с проверками
  • Тариф «Мультифрукт» - индивидуальный подход, дополнительно к предыдущему тарифу ученик получает личного наставника, консультации в мини-группах и входное тестирование на уровень знаний 

Промокод Вебиум на занятия по сниженной цене

Применив для школы Вебиум промокод на скидку, можно проходить подготовку к экзаменам по более низкой стоимости. Чтобы не тратить время, перепроверяя коды на актуальность, используйте сервис BeriBuy – здесь любой промокод Webium можно всего за пару минут, все промокоды актуализируются каждый день. Использовать купон на скидку просто: выбирайте самый интересный промокод на сайте BeriBuy, добавляйте в корзину школы нужное вам обучение и вставляйте скопированный код в специальную строку. Когда информация о скидке появится, можно оплачивать занятия в онлайн-школе Вебиум.

Со школой Вебиум ЕГЭ и ОГЭ пройдут уверенно и точно дадут высокие результаты, а сервис промокодов BeriBuy поможет существенно сэкономить на оплате подготовки к экзаменам!

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