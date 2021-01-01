Стать умнее, внимательнее или лучше всё запоминать – отличный вариант для саморазвития. При помощи площадки Викиум можно в домашних условиях тренировать свои навыки и развиваться практически каждый день.

Принцип работы тренажера

Ученые уже давно выяснили, что работоспособность мозга человека обеспечивается благодаря контакту между нейронами и эффекторными клетками. Данное явление получило название синопс. С учетом этого, Викиум разработал онлайн-тренажеры для мозга, призванные восстановить и укрепить синоптические связи нейронов. В результате у людей, проходящие такие тренировки, замечается развитие гибкости ума и укрепление памяти, улучшается способность креативно мыслить. Упражнения построены на основе работ отечественных и зарубежных высококвалифицированных нейропсихологов.

Статистика Викиум – результаты учеников

Динамика развития учеников площадки Викиум заставляет удивляться. За одну неделю прирост к скорости реакции составляет в среднем 17%, а через 2-3 недели прирост к памяти достигает 19%. По окончанию месяца фокусировка на задаче у ученика, использующего онлайн-тренажер, увеличивается в 1,6 раз. Через два месяца общее внимание увеличивается более чем в 2 раза.

Онлайн-тренажеры доступны для любого желающего. Молодые ученики значительно улучшат обучаемость и пройдут профилактику синдрома дефицита внимания. Люди среднего возраста увеличат продуктивность и мыслительный тонус. Сохранить ясность ума, остроту и обеспечить профилактику возрастных заболеваний будет актуально для пожилых.