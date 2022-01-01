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Об истории компании

Сервис Заочник основан в 2000 году, помогая студентам с учебным процессом. Около 3 тысяч практикующих преподавателей, аспирантов и докторов наук способны помочь в более, чем 600 дисциплинах. За время своего существования компания успешно выполнила свыше 2 миллионов различных заданий, при этом каждому клиенту гарантирована полная конфиденциальность.

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Накопительная система скидок

Персональный менеджер для каждого клиента

Проверка заданий во всех основных системах (АП.ВУЗ, ETXT и др.)

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