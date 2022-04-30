Нетология или Яндекс Практикум, что лучше – выбираем надежную и выгодную онлайн-школу

Освоить новую специализацию с нуля, прокачать имеющиеся навыки или найти новую работу сегодня можно при помощи занятий в онлайн-школах. Чтобы не прогадать с выбором, сравните Нетология или Яндекс Практикум - что лучше, подскажет наш детальный обзор.

Фото: freepik.com

Знакомство с компаниями

Перед тем, как сравнить двух крупных лидеров рынка по всем деталям и параметрам, начнем с краткого знакомства с ними:

Нетология – работающая с 2011 года платформа, которая сегодня входит в тройку лидеров онлайн-образования. Здесь делятся своими знаниями более, чем 492 тысячи практикующих специалистов, а лучшие выпускники школы успешно трудоустраиваются в ведущие компании-партнеры Нетологии.

Яндекс Практикум – сервис онлайн-образования, работающий с 2019 года. Изначально компания специализировалась только на IT-обучении, но постепенно ассортимент курсов расширился. Компания активно практикует полное погружение студентов в учебную среду, а обучение проводится на базе уникального контента, который создается авторами Practicum.

Теперь мы можем начать сравнивать, чем отличаются эти платформы и что лучше выбрать для работы за компьютером в интернете.

Ассортимент занятий

Не упустите из вида такой важный вопрос, как ассортимент возможных направлений – онлайн-обучение должно быть не только интересным, но и актуальным именно для вас:

На платформе Нетология доступно 10 вариантов направлений для обучения – от бизнеса и маркетинга до программ МВА и аналитики. Есть как технические, так и творческие профессии, можно осваивать и Soft Skills, прокачивая личные навыки ораторского искусства или тайм-менеджмента. Фишка школы – возможность выбирать в любой сфере курсы как для начинающих, так и для людей с опытом.

На Яндекс Practicum на выбор предложено 7 вариантов направлений – от программирования и английского до профориентации. Изюминка площадки – возможность уже в ходе обучения начать применять полученные знания на практике, поскольку каждый ученик готовит реальные проекты.

Итак, в количественном плане больше направлений на выбор предлагает Нетология – зато Яндекс Практикум отличается такими направлениями, как профориентация и английский (у Нетологии их нет). Ориентируйтесь на то, какую сферу вы планируете изучать, выбирая между Нетология или Яндекс Практикум.

Особенности формата обучения и проверка знаний

Как проходит обучение в Яндекс Практикум и в Нетологии – крайне важный момент. Одним удобнее заниматься на живых вебинарах, другие любят почитать лекции в текстовом формате, от этого будет зависеть итоговое качество полученных знаний. Давайте сопоставим, как проводятся занятия в каждой из двух популярных школ:

На платформе Яндекс Практикум с первого же дня обучения студентов ждет активная практика, чтобы лучше усваивать материал. Всю теорию ученики получают в виде текста и в видеоформате, лекции преподносятся порционно, а отрабатывать их удобно при помощи онлайн-тренажеров. Интересен и формат домашних упражнений – каждый ученик выполнит от 5 до 14 проектов (количество зависит от проходимого курса), и все проекты в дальнейшем можно применить как собственное портфолио.

В школе Нетология практикуется смешанный формат обучения: это сочетание лекций в формате видеозаписей с живыми вебинарами, которые обычно проводятся дважды в неделю в вечернее время для вашего удобства. Также здесь активно практикуется навык выполнения проектов в команде, когда над одним проектом параллельно работают несколько студентов.

Заметим: если вы предпочитаете последовательно изучать материал и тут же отрабатывать его на практике, больше подойдет Практикум. Зато в Нетологии можно проходить темы по собственному усмотрению, от легких к сложным или наоборот.

Состав преподавателей – кто делится своими знаниями

От того, кто и как преподает, будет зависеть ваш комфорт образовательного процесса и актуальных полученных знаний. Сравним, чьими силами организовано онлайн-образование на каждой из платформ:

• В Яндекс Практикум преподают действующие специалисты из топовых компаний разных отраслей. У школы есть множество-компаний партнеров, среди которых – Едадил, Softswiss, Туту.ру и т.д.

• В Netologia знаниями делятся практикующие специалисты и топовые лидеры из компаний-партнеров, среди которых – Билайн, Kaspersky, Рамблер, Альфа-Банк и др.

Обе школы ответственно подошли к выбору преподавательского состава, поэтому учеба на любой из площадок будет продуктивной и занимательной. А мы продолжим сравнивать и определяться, между Яндекс Практикум или Нетология - что лучше выбрать новичку для работы или специалистам с опытом.

Можно ли отменить или передвинуть занятие

Иногда случается так, что нет возможности заниматься в назначенное время. Живые лекции пришлось бы переносить, мы же разберемся, как обстоят дела с обучением в онлайн-режиме:

В Яндекс Practicum предоставляется академический отпуск на 14 дней, если нужен перерыв. Чтобы проблем с занятиями не возникало, курс построен так, чтобы хватало времени на учебу: все модули разбиты на спринты. Каждый спринт - по две недели. Занятия можно отрабатывать в любое удобное время, без привязки к графику, поэтому проблем с переносом занятий нет.

В Нетологии готовые видеозаписи можно смотреть в любое удобное время. Живые вебинары проводятся обычно вечером дважды в неделю – если у вас не получится их посетить, запись вебинара появится в личном кабинете и ее можно будет пересмотреть в любое удобное время.

Как видно, проблем с переносом занятий не будет в любой из школ. Поэтому стоит продолжить сравнение Нетология или Яндекс Практикум.

Как можно оплачивать занятия

Если с ассортиментом и форматом занятий мы разобрались, то вопрос оплаты остался открытым. Обязательно учитывайте, как можно оплатить заинтересовавшие вас занятия:

В Яндекс Practicum оплатить учебу можно всей суммой разово, в помесячном формате, либо оформив кредит через банк-партнер Тинькофф. При отказе от обучения средства возвращаются, за исключением уже пройденной части занятий.

В Нетологии есть как разовая оплата, так и рассрочка через банки Тинькофф или Сбербанк сроком до 36 месяцев.

Часто обе школы устраивают выгодные акции на свои курсы: например, в Яндекс Практикум скидка на обучение может достигать 30%, а в Нетологии – до 50%.

Гарантия трудоустройства – будут ли проблемы с поиском работы

Трудоустройство после Яндекс Практикума или Нетологии играет очень большую роль, если вы сейчас находитесь в поисках работы или планируете кардинально поменять направление. Сопоставим, какие гарантии трудоустройства готовы предоставить образовательные площадки:

В Нетологии в рамках большей части курсов студентов научат составлять резюме и портфолио, грамотно проходить собеседования. У компании есть собственная школа трудоустройства – ближе к финишу обучения (после получения допуска к диплому) ученик может направить в данную школу свою заявку: лучших учеников возьмут к себе партнеры школы.

В школе Яндекс Практикум в программу обучения входит освоение навыков составления портфолио, студенты собирают его из реальных проектов, которые выполняют в ходе занятий. В обучение входит и фриланс-трек протяженностью 3 месяца – за это время студента научат искать первые заказы и общаться с работодателями.

Очевидно, что помощь в поиске работы оказывает каждая из школ. Если вы хотите найти первые проекты уже во время обучения – присмотритесь к Яндекс Практикум.

Полезные сервисы и бонусы для учеников

Помимо основного обучения, всегда хочется получить какие-то приятные бонусы или онлайн-сервисы, которые помогут укрепить знания или прокачивать дополнительные навыки. Мы сравнили, что в этом вопросе готовы предложить наиболее популярные сайты для обучения:

Онлайн-школа Нетология радует огромным разделом «Учиться бесплатно», где находятся интересные мини-курсы, интенсивы, вебинары и митапы от практикующих экспертов и педагогов школы. Также можно принимать участие в однодневных вебинарах и лекциях, получая много нового за один раз. В этом разделе вы найдете массу чек-листов, гайдов и полезных материалов, которые пригодятся в учебе и в будущей работе.

Яндекс Практикум предлагает пройти бесплатное профориентирование, чтобы понять, в каких профессиях вам точно стоит попробовать развиваться. Также у школы есть несколько бесплатных мини-курсов (визуальные презентации, Excel для работы и др.), где можно получить полезные знания, подходящие как для новичков, так и для опытных.

Как видно, в Нетологии количество бесплатных материалов в разы больше. Зато при помощи Яндекс Практикума можно пройти профориентирование и узнать свои склонности к конкретным сферам и областям.

Наличие пробных занятий для оценки качества

Сравнивая между Нетология или Яндекс Практикум, что лучше, помогут определиться и тестовые занятия – если они есть. Давайте оценим, что могут предложить две школы в этом вопросе:

В Нетологии можно получить 3 пробных занятия в любом курсе после оплаты – если за время их прохождения вы передумаете учиться, компания вернет оплаченные средства.

На площадке Яндекс Практикум присутствует бесплатный вводный модуль длительностью 2 недели в любом из курсов. На нем можно оценить качество и удобство обучения, а если все устроит – оплачивать оставшуюся часть и продолжать заниматься.

Итак, в Яндекс Практикум можно сначала пройти тестовые уроки, а потом оплачивать, если качество понравилось. В Нетологии же можно оценить качество после оплаты. Либо заглянуть в вышеупомянутый раздел с бесплатными вебинарами и для начала принять участие в них.

Нетология или Яндекс Практикум - что лучше изучить с нуля: табличный обзор

Для вашего удобства мы собрали ключевые отличия в одну наглядную таблицу – смотрите и выбирайте.

Выбираем обучение в Нетологии

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Можно ли сэкономить на оплате обучения

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