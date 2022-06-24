Школы Geekbrains или Яндекс Практикум: что лучше для трудоустройства с хорошей зарплатой

Когда любимая работа перестает приносить желаемые деньги или не дает карьерных перспектив – самое время подумать о том, чтобы в онлайн-режиме получить новые знания и даже принципиально новую профессию. Обязательно оцените две крупные онлайн-школы - Geekbrains или Яндекс Практикум, что лучше выбрать, где выгоднее цены и проще учиться – обзор в деталях поможет сделать правильный выбор!

Экскурс в историю создания

Для начала познакомимся с каждой из платформ:

Основанная в 2014 году компания Гик брейнс представляет собой образовательную школу с IT-уклоном. Создателями являются Гайк Айрапетян и Никитин Александр, компания стремительно развивается и уже успела завоевать четвертое место в топе лидирующих EdTech организаций в РФ.

Созданная брендом Yandex, площадка Яндекс Практикум делает особый упор на обучение на основе жизненных ситуаций на практике. Она запущена в 2019 году и демонстрирует отличный результат – больше 78% студентов проходят обучение до конца.

Вебинары и программы: сравниваем ассортимент

Разница между школами прежде всего выражается в доступном ассортименте сфер и образовательных направлений. Давайте начнем сравнение именно по этому критерию.

Школа Geekbrains предлагает 10 образовательных направлений (продукты и проекты, дизайн, маркетинг, ИТ-архитектура, аналитика, тестировка, IT-профессии, программирование, игры и Blockchain). В сумме, представлено свыше двух сотен курсов – это около 5,3% доли образовательного online-рынка РФ. Программы есть для взрослых и детей, при этом они разбиты по уровням сложности – от нулевого до эксперта.

В Яндекс Практикум вас ждет 7 направлений для учебы (маркетинг, английский, руководство, дизайн, профориентация, анализ данных и программирование). Суммарно это чуть более 60-ти курсов. На выбор доступно два варианта всех курсов – для людей с опытом и начинающим.

Заметим, что в количестве Гикбрейнс явно выигрывает, и только здесь есть обучение для школьников. Зато в Практикуме есть иностранный и профориентационное направление – обязательно учитывайте это, если присматриваете обучение.

Все нюансы обучения и закрепления ваших знаний

Одни больше любят вебинары с лекторами «лицом к лицу», другим проще заниматься по заранее записанным видео. Давайте посмотрим различие между Geekbrains или Яндекс Практикум - что лучше и где будет комфортнее заниматься.

На сайте Гикбрейнс два раза в неделю вы будете участвовать в реальных вебинарах с лекторами (длительность около двух часов). Записи вебинаров сохраняются в личном кабинете, а к каждому вебинару ученик получает комплект текстовых материалов урока, чтобы закрепить знания. Дополнительно проводятся интересные интенсивы. Также после занятия студент выполняет домашнее задание, проверяемое лектором.

Школа Yandex Практикум отличается наличием реальной практики с первого же урока. Приготовьтесь изучать теорию в виде текста и видеокурсов, а закреплять знания – с помощью интерактивных тренажеров, которые показывают совершаемые ошибки. Также здесь есть воркшопы, различные чаты и дискуссии для общения студентов с экспертами. Домашние задания представляют собой от 5 до 14 актуальных проектов, из которых к концу курса можно собрать отличное портфолио. Обратную связь по заданиям дает персональный наставник, который закрепляется за каждым студентом.

Итак, реальные online-вебинары есть только в Geekbrains, зато у Яндекса предлагаются интересные тренажеры для закрепления материала. Выбирайте, что лучше - Яндекс Практикум или Geekbrains, исходя из того, какой формат занятий больше комфортен именно вам.

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Уровень лекторов – кто повышает ваши знания

Конечно же, сравнение Яндекс Практикум и Geekbrains нельзя делать, не учитывая уровень и профессионализм преподавательского состава. Предлагаем посмотреть, кто делится актуальными знаниями на каждом из сайтов:

В Яндекс Practicum учебной базой делятся действующие работники крупных фирм, обязательно их проверяют во время отбора. Среди партнерских предприятий – Едадил, SoftSwiss, Туту.ру и др.

В Гикбрейнс вас ожидает штат действующих специалистов топовых фирм (МегаФон, Альфа-Банк, X5 Retail Group и др.). До начала преподавания они проходят многоступенчатый отбор.

Как видно, за качество материала можно не переживать – вам предложат только опытных преподавателей с актуальными знаниями на каждой из площадок! Такое обучение подойдет и новичку для работы, и тем, кто хочет прокачать на максимум уже имеющиеся знания.

Актуальные бонусы и онлайн-сервисы – сравниваем приятные мелочи

Присматривая, что лучше выбрать для работы за компьютером в интернете, вполне справедливо, что в дополнение к оплаченной программе хочется получить и бесплатные бонусы. Обе школы стараются удивить своих клиентов этим:

В Yandex Практикум вы можете получить около 10 бесплатных вебинаров, а также пройти профориентацию, чтобы разобраться, какие направления больше вам подходят.

В Geekbrains можно найти больше 2 тысяч бесплатных вебинаров по разным направлениям – за их прохождение ученик получает сертификаты.

В количестве бесплатных материалов явно выигрывает Гикбрейнс. А вот профориентации там нет – зато этим способна порадовать школа Практикум.

Преимущества и слабые стороны школ: доверимся отзывам учащихся

Ученики, уже прошедшие обучение, обычно оставляют самые честные отзывы – стоит обязательно их изучить, делая свой выбор. Мы сделали это за вас и поможем определиться, какая школа лучше, Гик брейнс или Яндекс Практикум. Начнем с ключевых преимуществ, о которых говорят студенты.

Из главных плюсов Geekbrains:

Много бесплатных интенсивов и мини-курсов, которые можно проходить в дополнение к платному обучению

Возможность вживую пообщаться с педагогом и задать свои вопросы во время вебинаров

Большой выбор курсов, отдельно есть обучение для школьного возраста

Из ключевых достоинств Яндекс Практикум:

Целых 2 недели бесплатного обучения, чтобы решить, стоит ли покупать платную часть

Отработка новых знаний на онлайн тренажере помогает быстрее разобраться на практике

Оплачивать учебу можно помесячно, не оформляя рассрочку

Теперь о недостатках Geekbrains:

Всего 1 пробный урок – иногда сложно понять, подойдет ли обучение, и приходится возвращать деньги

Высокоинтенсивные занятия, нужно успевать посещать живые вебинары, всего 2-3 дня дается на выполнение домашних заданий

Из слабых сторон Яндекс Практикум:

Мало бесплатных вебинаров (всего около 10 штук)

Нет многих популярных направлений, иногда не из чего выбрать

Что выбрать, Яндекс практикум или Geekbrains, решайте, взвесив все сильные и слабые стороны. Возможно, для вас решающей будет большая интенсивность занятий или же хочется получить побольше бесплатных полезностей в дополнение к платному курсу.

Что делать, если не получается посетить онлайн-урок

В силу разных обстоятельств иногда приходится отвлекаться от учебного процесса. Давайте узнаем, как быть, если не получается посетить урок:

В Гикбрейнс записи пропущенных вами живых вебинаров появятся в личном профиле и будут доступны для просмотра – переносить ничего не надо. А вот пропущенные сроки сдачи домашнего задания придется восстанавливать через педагога и службу технической поддержки.

В Yandex Практикум по любой причине можно взять двухнедельный академический отпуск. В целом, учеба поделена на удобные спринты длительностью по 2 недели – времени на отработку и сдачу домашних упражнений обычно хватает всем студентам.

Очевидно, что проблем с уроками точно не возникнет. При этом в Практикуме по разным обстоятельствам можно еще и отдохнуть от обучения на срок до двух недель. Учитывайте это, сопоставляя для себя сайты для обучения.

Гарантия трудоустройства – что выгоднее для перспективной работы

Помимо пройденного обучения, отлично будет получить и гарантии того, что оно пригодится на практике и позволит найти неплохое рабочее место. Давайте разбираться в предлагаемых перспективах трудоустройства:

Если в Гик брейнс вы учитесь без нарушений и замечаний, успешно финишируете – в течение полугода компания трудоустроит вас к своим партнерам (МегаФон, Альфа-Банк, X5 Retail Group и др.). Навыки резюме и портфолио учеников тоже будут даны.

Обучение в Яндекс Практикум включает в себя составление портфолио - ученик работает с реальными кейсами. Также в ходе учебы вам организуют трехмесячный фриланс-трек – уже во время учебы вы получите первые заказы и даже сможете зарекомендовать себя работодателям. Поэтому трудоустройство после Practicum активное – студенты обычно дают отклик на не менее 10 вакансий еженедельно! Из компаний-партнеров - Едадил, SoftSwiss, Туту.ру и т.д.

Очевидно, что более солидные гарантии дает Geekbrains. Зато в Яндексе уже во время обучения можно будет получить свои первые знания и даже найти работодателей на перспективу.

Какими способами можно оплатить онлайн-обучение

Не упускайте из вида предлагаемые способы оплаты и средний ценник на курсы. Мы сравнили эту информацию и готовы ей поделиться:

Целых три варианта оплаты предложено на платформе от Яндекса. Это полная оплата курса, помесячная, либо рассрочка от Tinkoff – партнерского банка компании. Также предлагается возможность возврата денег за обучение в случае отказа от него (за исключением тех уроков, которые студент уже просмотрел). Средняя цена курсов начинается от 4000 рублей.

В Гик брейнс средняя стоимость курсов – от 5 тысяч рублей. Оплачивать их можно либо всю сумму единым платежом, либо при помощи беспроцентной рассрочки сроком до 36 месяцев.

Как видно, по цене онлайн-образование в двух школах стартует примерно с одинакового ценового диапазона. При этом с Yandex Practicum предложено немного больше вариантов оплаты, дополнительно предлагается помесячная оплата занятий.

Наглядно в деталях – обзорная таблица отличий

Оцените, что интереснее и проще именно для вас, Яндекс Практикум или Гикбрейнс, воспользовавшись нашим удобным табличным форматом.

Есть ли пробные занятия в школах

Итак, вы знаете, как проходит обучение, и уже почти готовы принять решение – окончательно определиться с правильностью выбора может помочь тестовый урок. Давайте разбираться, есть ли подобная возможность у двух лидеров образовательного онлайн-рынка:

В каждой из программ Яндекс Практикума предлагается двухнедельный тестовый период (вводная часть курса) абсолютно бесплатно. Если все отлично и хочется продолжать заниматься дальше – можно оплачивать оставшуюся часть курса и продолжать грызть гранит науки. Возврат средств за непройденную часть обучения возможен в любое время.

Один тестовый урок можно бесплатно оформить на платформе Гикбрейнс. Далее необходимо оплачивать обучение – если вдруг его качество вас не устроит, вернуть деньги можно в первые 14 дней.

Очевидно, что больше тестовых возможностей дает онлайн-школа Яндекс Практикум. Здесь же есть и больше шансов вернуть деньги, если обучение не подойдет – если вы передумаете учиться на 15-й день, то в Geekbrains ваши деньги уже не подлежат возврату.

Выбираем обучение в Geekbrains

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Возможно ли снизить стоимость обучения

Разобравшись во всех мелочах и нюансах, осталось прояснить один важный вопрос – можно ли получить скидку на предлагаемые в каждой из школ интенсивы и курсы. Ответ однозначно положительно, если пользоваться проверенным скидочным сервисом BeriBuy. Здесь вы ждут актуальные промокоды для Яндекс Практикум или Geekbrains, освоить профессию получится в разы дешевле. Достаточно просто скопировать наиболее выгодную комбинацию и указать ее на сайте школы, отправляя свою заявку на обучение с нуля или курсы по повышению ваших знаний в конкретной сфере. С BeriBuy вам гарантирована существенная скидка на обучение в любой из школ – не упустите ваши выгодные возможности!