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Школы Geekbrains или Яндекс Практикум: что лучше для трудоустройства с хорошей зарплатой

Когда любимая работа перестает приносить желаемые деньги или не дает карьерных перспектив – самое время подумать о том, чтобы в онлайн-режиме получить новые знания и даже принципиально новую профессию. Обязательно оцените две крупные онлайн-школы - Geekbrains или Яндекс Практикум, что лучше выбрать, где выгоднее цены и проще учиться – обзор в деталях поможет сделать правильный выбор!
Geekbrains или Яндекс Практикум что лучше

Экскурс в историю создания

Для начала познакомимся с каждой из платформ:

обучение профессии Geekbrains

Основанная в 2014 году компания Гик брейнс представляет собой образовательную школу с IT-уклоном. Создателями являются Гайк Айрапетян и Никитин Александр, компания стремительно развивается и уже успела завоевать четвертое место в топе лидирующих EdTech организаций в РФ.  

 

обучение профессии Яндекс ПрактикумСозданная брендом Yandex, площадка Яндекс Практикум делает особый упор на обучение на основе жизненных ситуаций на практике. Она запущена в 2019 году и демонстрирует отличный результат – больше 78% студентов проходят обучение до конца.

Вебинары и программы: сравниваем ассортимент

Разница между школами прежде всего выражается в доступном ассортименте сфер и образовательных направлений. Давайте начнем сравнение именно по этому критерию.

  • Школа Geekbrains предлагает 10 образовательных направлений (продукты и проекты, дизайн, маркетинг, ИТ-архитектура, аналитика, тестировка, IT-профессии, программирование, игры и Blockchain). В сумме, представлено свыше двух сотен курсов – это около 5,3% доли образовательного online-рынка РФ. Программы есть для взрослых и детей, при этом они разбиты по уровням сложности – от нулевого до эксперта.
  • В Яндекс Практикум вас ждет 7 направлений для учебы (маркетинг, английский, руководство, дизайн, профориентация, анализ данных и программирование). Суммарно это чуть более 60-ти курсов. На выбор доступно два варианта всех курсов – для людей с опытом и начинающим.

Заметим, что в количестве Гикбрейнс явно выигрывает, и только здесь есть обучение для школьников. Зато в Практикуме есть иностранный и профориентационное направление – обязательно учитывайте это, если присматриваете обучение.

Все нюансы обучения и закрепления ваших знаний

Одни больше любят вебинары с лекторами «лицом к лицу», другим проще заниматься по заранее записанным видео. Давайте посмотрим различие между Geekbrains или Яндекс Практикум - что лучше и где будет комфортнее заниматься.

✔  На сайте Гикбрейнс два раза в неделю вы будете участвовать в реальных вебинарах с лекторами (длительность около двух часов). Записи вебинаров сохраняются в личном кабинете, а к каждому вебинару ученик получает комплект текстовых материалов урока, чтобы закрепить знания. Дополнительно проводятся интересные интенсивы. Также после занятия студент выполняет домашнее задание, проверяемое лектором.

✔  Школа Yandex Практикум отличается наличием реальной практики с первого же урока. Приготовьтесь изучать теорию в виде текста и видеокурсов, а закреплять знания – с помощью интерактивных тренажеров, которые показывают совершаемые ошибки. Также здесь есть воркшопы, различные чаты и дискуссии для общения студентов с экспертами. Домашние задания представляют собой от 5 до 14 актуальных проектов, из которых к концу курса можно собрать отличное портфолио. Обратную связь по заданиям дает персональный наставник, который закрепляется за каждым студентом.

Итак, реальные online-вебинары есть только в Geekbrains, зато у Яндекса предлагаются интересные тренажеры для закрепления материала. Выбирайте, что лучше - Яндекс Практикум или Geekbrains, исходя из того, какой формат занятий больше комфортен именно вам.

Что лучше из IT-школ: Нетология, Geekbrains или Skillbox - можно почитать по ссылке: https://beribuy.ru/

Уровень лекторов – кто повышает ваши знания

Конечно же, сравнение Яндекс Практикум и Geekbrains нельзя делать, не учитывая уровень и профессионализм преподавательского состава. Предлагаем посмотреть, кто делится актуальными знаниями на каждом из сайтов:

  • В Яндекс Practicum учебной базой делятся действующие работники крупных фирм, обязательно их проверяют во время отбора. Среди партнерских предприятий – Едадил, SoftSwiss, Туту.ру и др.
  • В Гикбрейнс вас ожидает штат действующих специалистов топовых фирм (МегаФон, Альфа-Банк, X5 Retail Group и др.). До начала преподавания они проходят многоступенчатый отбор.

Как видно, за качество материала можно не переживать – вам предложат только опытных преподавателей с актуальными знаниями на каждой из площадок! Такое обучение подойдет и новичку для работы, и тем, кто хочет прокачать на максимум уже имеющиеся знания.

Актуальные бонусы и онлайн-сервисы – сравниваем приятные мелочи

Присматривая, что лучше выбрать для работы за компьютером в интернете, вполне справедливо, что в дополнение к оплаченной программе хочется получить и бесплатные бонусы. Обе школы стараются удивить своих клиентов этим:

✔ В Yandex Практикум вы можете получить около 10 бесплатных вебинаров, а также пройти профориентацию, чтобы разобраться, какие направления больше вам подходят.

 

✔ В Geekbrains можно найти больше 2 тысяч бесплатных вебинаров по разным направлениям – за их прохождение ученик получает сертификаты.

В количестве бесплатных материалов явно выигрывает Гикбрейнс. А вот профориентации там нет – зато этим способна порадовать школа Практикум.

Преимущества и слабые стороны школ: доверимся отзывам учащихся

Ученики, уже прошедшие обучение, обычно оставляют самые честные отзывы – стоит обязательно их изучить, делая свой выбор. Мы сделали это за вас и поможем определиться, какая школа лучше, Гик брейнс или Яндекс Практикум. Начнем с ключевых преимуществ, о которых говорят студенты.

✔ Из главных плюсов Geekbrains:

  • Много бесплатных интенсивов и мини-курсов, которые можно проходить в дополнение к платному обучению
  • Возможность вживую пообщаться с педагогом и задать свои вопросы во время вебинаров
  • Большой выбор курсов, отдельно есть обучение для школьного возраста

✔ Из ключевых достоинств Яндекс Практикум:

  • Целых 2 недели бесплатного обучения, чтобы решить, стоит ли покупать платную часть
  • Отработка новых знаний на онлайн тренажере помогает быстрее разобраться на практике
  • Оплачивать учебу можно помесячно, не оформляя рассрочку

✔ Теперь о недостатках Geekbrains:

  • Всего 1 пробный урок – иногда сложно понять, подойдет ли обучение, и приходится возвращать деньги
  • Высокоинтенсивные занятия, нужно успевать посещать живые вебинары, всего 2-3 дня дается на выполнение домашних заданий

✔ Из слабых сторон Яндекс Практикум:

  • Мало бесплатных вебинаров (всего около 10 штук)
  • Нет многих популярных направлений, иногда не из чего выбрать

Что выбрать, Яндекс практикум или Geekbrains, решайте, взвесив все сильные и слабые стороны. Возможно, для вас решающей будет большая интенсивность занятий или же хочется получить побольше бесплатных полезностей в дополнение к платному курсу.

Что делать, если не получается посетить онлайн-урок

В силу разных обстоятельств иногда приходится отвлекаться от учебного процесса. Давайте узнаем, как быть, если не получается посетить урок:

  • В Гикбрейнс записи пропущенных вами живых вебинаров появятся в личном профиле и будут доступны для просмотра – переносить ничего не надо. А вот пропущенные сроки сдачи домашнего задания придется восстанавливать через педагога и службу технической поддержки.
  • В Yandex Практикум по любой причине можно взять двухнедельный академический отпуск. В целом, учеба поделена на удобные спринты длительностью по 2 недели – времени на отработку и сдачу домашних упражнений обычно хватает всем студентам.

Очевидно, что проблем с уроками точно не возникнет. При этом в Практикуме по разным обстоятельствам можно еще и отдохнуть от обучения на срок до двух недель. Учитывайте это, сопоставляя для себя сайты для обучения.

Гарантия трудоустройства – что выгоднее для перспективной работы

Помимо пройденного обучения, отлично будет получить и гарантии того, что оно пригодится на практике и позволит найти неплохое рабочее место. Давайте разбираться в предлагаемых перспективах трудоустройства:

✔ Если в Гик брейнс вы учитесь без нарушений и замечаний, успешно финишируете – в течение полугода компания трудоустроит вас к своим партнерам (МегаФон, Альфа-Банк, X5 Retail Group и др.). Навыки резюме и портфолио учеников тоже будут даны.

что лучше Яндекс практикум или Geekbrains

✔ Обучение в Яндекс Практикум включает в себя составление портфолио - ученик работает с реальными кейсами. Также в ходе учебы вам организуют трехмесячный фриланс-трек – уже во время учебы вы получите первые заказы и даже сможете зарекомендовать себя работодателям. Поэтому трудоустройство после Practicum активное – студенты обычно дают отклик на не менее 10 вакансий еженедельно! Из компаний-партнеров - Едадил, SoftSwiss, Туту.ру и т.д.

Яндекс практикум или Geekbrains что лучше

Очевидно, что более солидные гарантии дает Geekbrains. Зато в Яндексе уже во время обучения можно будет получить свои первые знания и даже найти работодателей на перспективу.

Какими способами можно оплатить онлайн-обучение

Не упускайте из вида предлагаемые способы оплаты и средний ценник на курсы. Мы сравнили эту информацию и готовы ей поделиться:

  • Целых три варианта оплаты предложено на платформе от Яндекса. Это полная оплата курса, помесячная, либо рассрочка от Tinkoff – партнерского банка компании. Также предлагается возможность возврата денег за обучение в случае отказа от него (за исключением тех уроков, которые студент уже просмотрел). Средняя цена курсов начинается от 4000 рублей.
  • В Гик брейнс средняя стоимость курсов – от 5 тысяч рублей. Оплачивать их можно либо всю сумму единым платежом, либо при помощи беспроцентной рассрочки сроком до 36 месяцев.

Как видно, по цене онлайн-образование в двух школах стартует примерно с одинакового ценового диапазона. При этом с Yandex Practicum предложено немного больше вариантов оплаты, дополнительно предлагается помесячная оплата занятий.

Наглядно в деталях – обзорная таблица отличий

Оцените, что интереснее и проще именно для вас, Яндекс Практикум или Гикбрейнс, воспользовавшись нашим удобным табличным форматом.

Гик брейнс или Яндекс практикум

Есть ли пробные занятия в школах

Итак, вы знаете, как проходит обучение, и уже почти готовы принять решение – окончательно определиться с правильностью выбора может помочь тестовый урок. Давайте разбираться, есть ли подобная возможность у двух лидеров образовательного онлайн-рынка:

✔ В каждой из программ Яндекс Практикума предлагается двухнедельный тестовый период (вводная часть курса) абсолютно бесплатно. Если все отлично и хочется продолжать заниматься дальше – можно оплачивать оставшуюся часть курса и продолжать грызть гранит науки. Возврат средств за непройденную часть обучения возможен в любое время.

✔ Один тестовый урок можно бесплатно оформить на платформе Гикбрейнс. Далее необходимо оплачивать обучение – если вдруг его качество вас не устроит, вернуть деньги можно в первые 14 дней.

Очевидно, что больше тестовых возможностей дает онлайн-школа Яндекс Практикум. Здесь же есть и больше шансов вернуть деньги, если обучение не подойдет – если вы передумаете учиться на 15-й день, то в Geekbrains ваши деньги уже не подлежат возврату.

Выбираем обучение в Geekbrains

 

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Возможно ли снизить стоимость обучения

Разобравшись во всех мелочах и нюансах, осталось прояснить один важный вопрос – можно ли получить скидку на предлагаемые в каждой из школ интенсивы и курсы. Ответ однозначно положительно, если пользоваться проверенным скидочным сервисом BeriBuy. Здесь вы ждут актуальные промокоды для Яндекс Практикум или Geekbrains, освоить профессию получится в разы дешевле. Достаточно просто скопировать наиболее выгодную комбинацию и указать ее на сайте школы, отправляя свою заявку на обучение с нуля или курсы по повышению ваших знаний в конкретной сфере. С BeriBuy вам гарантирована существенная скидка на обучение в любой из школ – не упустите ваши выгодные возможности!

 

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