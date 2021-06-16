Выбираем сайты для изучения английского языка: обзор и сравнение вариантов

Осваивать английский с нуля или подтянуть текущий уровень сегодня можно, не выходя из дома. Достаточно просмотреть лучшие сайты для изучения английского языка онлайн, и выбрать наиболее подходящий под ваш запрос. Детальный обзор популярных онлайн-платформ поможет вам в этом.

Фото: freepik.com

Сравнение по ассортименту курсов

Наиболее популярными сегодня являются четыре платформы: Инглекс, Учи.Дома, EnglishDom и Puzzle English. Стоит сравнить их по всем параметрам, чтобы выбрать идеальный вариант. Первый важнейший пункт – ассортимент предлагаемых курсов.

В онлайн-школе EnglishDom можно подобрать как общие (для начинающих и для продвинутых, разговорный английский), так и специальные курсы (IT-язык, корпоративный, бизнес-английский, для путешествий). Отдельно можно пройти курсы для подготовки к школьным экзаменам либо IELTS, либо выбрать курсы для подростков по школьной программе.

В Учи.Дома предложены курсы английского для детей всех возрастов: Kids - от 5 лет, Junior (8-11 лет), Teens (12-17 лет). Также школа помогает подготовиться к ЕГЭ по разным предметам, практикуя индивидуальные занятия с преподавателями и составление персонального плана обучения для ребенка

На платформе Puzzle English вас ждут оригинальные авторские курсы – английский по нотам с использованием музыки, курс на основе лексикона «Игры престолов», курс делового языка и курс о путешествиях. Также здесь можно осваивать выбрать курс учебы по методу Тичера с виртуальным учителем, и специальный детский курс от 5 лет.

Если же рассматривать Инглекс, здесь представлено около 15 направлений: от разговорной практики или курсов для начинающих до подготовки к экзаменам и собеседованиям, практической грамматики или английского для IT-сферы.

В этом плане все платформы для обучения практически равноценны. Если вы ищете школу для ребенка, самый большой выбор будет в Учи.Дома, а при желании самому учиться в нестандартном формате, вы наверняка оцените Пазл Инглиш.

Наличие пробных занятий

Чтобы сравнить и оценить все сайты для изучения английского языка, полезной будет возможность пройти пробный урок:

на сайте EnglishDom на главной странице можно оставить заявку на пробный урок – а при первой оплате школа дарит до трех уроков

в Учи.Дома можно поучаствовать в одном бесплатном уроке по любому предмету, где оценят уровень подготовки и составят подходящий план обучения

в Puzzle English есть бесплатный тариф «Стартовый» с различными упражнениями на грамматику, лексику и произношение

в школе Инглекс доступен бесплатный вводный урок с определением уровня знаний и персонализацией программы занятий

Обзор дополнительных бонусов и сервисов

Стремясь обойти конкурентов, все платформы для изучения английского языка стараются предложить дополнительные сервисы и полезные материалы.

Дополнительные возможности школы EnglishDom – это цифровой учебник и мобильное приложение ED Klass, в котором можно не только выполнять домашние задания, но и самостоятельно изучать новые слова. На сайте платформы есть удобный онлайн-тест, позволяющий бесплатно оценить свои текущие навыки, а также можно подписаться на обучающую рассылку полезных материалов.

В Учи.Дома вы оцените функцию автопроверки домашних заданий и возможность прохождения контрольных тестирований в формате реальных ЕГЭ.

Puzzle English радует учеников возможностью пройти адаптивный тест с получением электронного сертификата. Также в школе можно участвовать в играх для прокачки знаний, просматривать обзоры песен с переводом и подписаться на регулярные рассылки.

Инглекс тоже недаром попал в лучшие сайты для изучения английского языка – здесь доступно огромное количество бесплатных книг для самостоятельного обучения, удобный планер и органайзер для ведения заметок, а также вебинары на разные тематики, связанные с английским языком.

Краткое сравнение – только самое важное

Чтобы не терять время, изучая интерактивные платформы, воспользуйтесь таблицей со сравнением по самым важным параметрам.

Варианты оплаты и тарифы

Подбирая сайты для изучения английского языка бесплатно, либо платно онлайн, решающим фактором часто становятся доступные способы оплаты:

В EnglishDom можно выбирать удобный пакет для оплаты (5, 10, 20 или 50 занятий) – чем больше выбран пакет, тем ниже цена одного занятия. Также цена будет отличаться в зависимости от того, выбираете ли вы курсы с русскоязычным преподавателем, либо с носителем языка. Школа принимает оплату картами МИР, Visa, MasterCard, Промсвязьбанк и Альфа-Банк.

В Учи.Дома цена также варьируется в зависимости от количества оплачиваемых занятий (от 8 до 64-х). Возможен возврат средств за неиспользованную часть уроков в случае отказа от дальнейшего обучения. Кстати, если у вас нет возможности оплатить понравившийся курс сразу, стоит оформить кредитную карту Альфа-Банка «100 дней без %». Тогда ваш ребенок сможет начать учиться уже сегодня, пока вы спокойно будете вносить на карту потраченную сумму без переплат.

Puzzle English предлагает возможность покупки как отдельных сервисов (подкасты, слова, задания), так и полписки на обучение или конкретные курсы в целом. Возможна оплата не только привычными банковскими системами, но и в рассрочку через Сбербанк Онлайн.

В Инглекс доступны два тарифа («выгодный» с максимальной экономией и «удобный» с возможностью переносить уроки), можно варьировать цену в зависимости от длительности и количества уроков, а также уровня преподавателя. К оплате принимаются не только банковские карты, но и электронные кошельки и интернет-банкинг.

Выбираем курсы:

EnglishDom

Учи.Дома

Puzzle English

Инглекс

Можно ли сэкономить на оплате курсов

Лучшие онлайн-платформы для изучения английского языка – это не только гарантированное качество и высокий уровень преподавательского состава. Какую из школы вы бы ни выбрали, в любой из них есть отличная возможность экономии средств. Все школы сотрудничают с проверенным сайтом BeriBuy, размещая здесь свои промокоды на скидку. Достаточно определиться со школой, скопировать подходящий вам промокод и указать его перед оплатой, чтобы сэкономить на изучении азов английского. Все промокоды на BeriBuy ежедневно актуализируются – вам не придется проверять их.

Сравнив разные онлайн-платформы и зная секрет приятной финансовой экономии, не теряйте времени: забирайте промокод к понравившейся школе и приступайте к занятиям!