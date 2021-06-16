Выбираем сайты для изучения английского языка: обзор и сравнение вариантов
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Сравнение по ассортименту курсов
Наиболее популярными сегодня являются четыре платформы: Инглекс, Учи.Дома, EnglishDom и Puzzle English. Стоит сравнить их по всем параметрам, чтобы выбрать идеальный вариант. Первый важнейший пункт – ассортимент предлагаемых курсов.
В онлайн-школе EnglishDom можно подобрать как общие (для начинающих и для продвинутых, разговорный английский), так и специальные курсы (IT-язык, корпоративный, бизнес-английский, для путешествий). Отдельно можно пройти курсы для подготовки к школьным экзаменам либо IELTS, либо выбрать курсы для подростков по школьной программе.
В Учи.Дома предложены курсы английского для детей всех возрастов: Kids - от 5 лет, Junior (8-11 лет), Teens (12-17 лет). Также школа помогает подготовиться к ЕГЭ по разным предметам, практикуя индивидуальные занятия с преподавателями и составление персонального плана обучения для ребенка
На платформе Puzzle English вас ждут оригинальные авторские курсы – английский по нотам с использованием музыки, курс на основе лексикона «Игры престолов», курс делового языка и курс о путешествиях. Также здесь можно осваивать выбрать курс учебы по методу Тичера с виртуальным учителем, и специальный детский курс от 5 лет.
Если же рассматривать Инглекс, здесь представлено около 15 направлений: от разговорной практики или курсов для начинающих до подготовки к экзаменам и собеседованиям, практической грамматики или английского для IT-сферы.
В этом плане все платформы для обучения практически равноценны. Если вы ищете школу для ребенка, самый большой выбор будет в Учи.Дома, а при желании самому учиться в нестандартном формате, вы наверняка оцените Пазл Инглиш.
Наличие пробных занятий
Чтобы сравнить и оценить все сайты для изучения английского языка, полезной будет возможность пройти пробный урок:
- на сайте EnglishDom на главной странице можно оставить заявку на пробный урок – а при первой оплате школа дарит до трех уроков
- в Учи.Дома можно поучаствовать в одном бесплатном уроке по любому предмету, где оценят уровень подготовки и составят подходящий план обучения
- в Puzzle English есть бесплатный тариф «Стартовый» с различными упражнениями на грамматику, лексику и произношение
- в школе Инглекс доступен бесплатный вводный урок с определением уровня знаний и персонализацией программы занятий
Обзор дополнительных бонусов и сервисов
Стремясь обойти конкурентов, все платформы для изучения английского языка стараются предложить дополнительные сервисы и полезные материалы.
Дополнительные возможности школы EnglishDom – это цифровой учебник и мобильное приложение ED Klass, в котором можно не только выполнять домашние задания, но и самостоятельно изучать новые слова. На сайте платформы есть удобный онлайн-тест, позволяющий бесплатно оценить свои текущие навыки, а также можно подписаться на обучающую рассылку полезных материалов.
В Учи.Дома вы оцените функцию автопроверки домашних заданий и возможность прохождения контрольных тестирований в формате реальных ЕГЭ.
Puzzle English радует учеников возможностью пройти адаптивный тест с получением электронного сертификата. Также в школе можно участвовать в играх для прокачки знаний, просматривать обзоры песен с переводом и подписаться на регулярные рассылки.
Инглекс тоже недаром попал в лучшие сайты для изучения английского языка – здесь доступно огромное количество бесплатных книг для самостоятельного обучения, удобный планер и органайзер для ведения заметок, а также вебинары на разные тематики, связанные с английским языком.
Краткое сравнение – только самое важное
Чтобы не терять время, изучая интерактивные платформы, воспользуйтесь таблицей со сравнением по самым важным параметрам.
Варианты оплаты и тарифы
Подбирая сайты для изучения английского языка бесплатно, либо платно онлайн, решающим фактором часто становятся доступные способы оплаты:
- В EnglishDom можно выбирать удобный пакет для оплаты (5, 10, 20 или 50 занятий) – чем больше выбран пакет, тем ниже цена одного занятия. Также цена будет отличаться в зависимости от того, выбираете ли вы курсы с русскоязычным преподавателем, либо с носителем языка. Школа принимает оплату картами МИР, Visa, MasterCard, Промсвязьбанк и Альфа-Банк.
- В Учи.Дома цена также варьируется в зависимости от количества оплачиваемых занятий (от 8 до 64-х). Возможен возврат средств за неиспользованную часть уроков в случае отказа от дальнейшего обучения. Кстати, если у вас нет возможности оплатить понравившийся курс сразу, стоит оформить кредитную карту Альфа-Банка «100 дней без %». Тогда ваш ребенок сможет начать учиться уже сегодня, пока вы спокойно будете вносить на карту потраченную сумму без переплат.
- Puzzle English предлагает возможность покупки как отдельных сервисов (подкасты, слова, задания), так и полписки на обучение или конкретные курсы в целом. Возможна оплата не только привычными банковскими системами, но и в рассрочку через Сбербанк Онлайн.
- В Инглекс доступны два тарифа («выгодный» с максимальной экономией и «удобный» с возможностью переносить уроки), можно варьировать цену в зависимости от длительности и количества уроков, а также уровня преподавателя. К оплате принимаются не только банковские карты, но и электронные кошельки и интернет-банкинг.
Выбираем курсы:
EnglishDom
Учи.Дома
Puzzle English
Инглекс
Можно ли сэкономить на оплате курсов
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