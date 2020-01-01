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Требуется ввод промо-кода; Акция распространяется на определенную группу товаров (не ... Подробнее > распространяется на Носки, Подарочные карты и Подарочную упаковку); Акция доступна для всех клиентов магазина; Акция доступна без ограничений по сумме заказа Суммарная скидка при применении всех скидок и промо-кода не может превышать 80% < Скрыть