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Купоны на скидку Читай Город | Ноябрь 2020

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Промокоды и скидочные купоны в Читай-город

Читай-город — одна из самых крупных книжных сетей в России. Ее ассортимент не ограничивается печатными произведениями, можно найти и массу других товаров.


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Что продают на Chitai-Gorod.ru?

 

 

  • Книги. Все самые популярные произведения за последние годы. Представлена литература на нескольких иностранных языках. Каждую неделю каталог пополняется на 1–2 тыс. книг.

  • Канцтовары. Здесь можно найти все для учебы и офиса. Особенно радует выбор записных книжек и ежедневников. Есть товары для профессионального рисования и черчения.



    •  
  • Сувениры. Подарки для любого повода. Есть поздравительные открытки, грамоты, медали и кубки.

  • Игры и игрушки. Большой ассортимент милейших товаров для детей. Взрослые здесь смогут выбрать одну из тысяч популярных настольных игр.



    •  
  • Все для творчества. Если ваши дети предпочитают вышивать, вязать, лепить, рисовать, для них в Читай-город найдутся наборы для творчества.

Как экономить на покупках в Читай-город?

Как и в любых других магазинах в Читай-город проводятся распродажи. Самые масштабные — КиберПонедельник и Черная Пятница.


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Каждый день случайным образом выбирают букву. Все произведения авторов, чьи имена начинаются с нее, в течение одного дня продаются со скидкой 10%.

 

 

 

В Читай-город есть промокоды на скидку. Такие купоны иногда выдают партнеры. Все актуальные коды есть на сайте BeriBuy.


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