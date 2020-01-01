Купоны на скидку Читай Город | Ноябрь 2020
Промокоды и скидочные купоны в Читай-город
Читай-город — одна из самых крупных книжных сетей в России. Ее ассортимент не ограничивается печатными произведениями, можно найти и массу других товаров.
Что продают на Chitai-Gorod.ru?
- Книги. Все самые популярные произведения за последние годы. Представлена литература на нескольких иностранных языках. Каждую неделю каталог пополняется на 1–2 тыс. книг.
- Канцтовары. Здесь можно найти все для учебы и офиса. Особенно радует выбор записных книжек и ежедневников. Есть товары для профессионального рисования и черчения.
- Сувениры. Подарки для любого повода. Есть поздравительные открытки, грамоты, медали и кубки.
- Игры и игрушки. Большой ассортимент милейших товаров для детей. Взрослые здесь смогут выбрать одну из тысяч популярных настольных игр.
- Все для творчества. Если ваши дети предпочитают вышивать, вязать, лепить, рисовать, для них в Читай-город найдутся наборы для творчества.
Как экономить на покупках в Читай-город?
Как и в любых других магазинах в Читай-город проводятся распродажи. Самые масштабные — КиберПонедельник и Черная Пятница.
Каждый день случайным образом выбирают букву. Все произведения авторов, чьи имена начинаются с нее, в течение одного дня продаются со скидкой 10%.
В Читай-город есть промокоды на скидку. Такие купоны иногда выдают партнеры. Все актуальные коды есть на сайте BeriBuy.
Еще сервис дает кэшбэк, его можно сочетать с промокодами в интернет-магазине Читай-город. Вам нужно только зарегистрироваться и затем зайти на сайт по специальной ссылке.
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