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Занимайтесь повседневными делами, а учиться помогут лекции, доступные в любом месте и в режиме 24/7.

О площадке

Обучающий сервис Lectr предлагает архив лекций от талантливых преподавателей. Наденьте наушники и слушайте аудиолекции Lectr по гуманитарным наукам в удобном формате: изучайте литературу, философию, историю, психологию и т.д.

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  • 14 научных дисциплин
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