Начав свою историю в 1993 году, сеть магазинов Lady&gentleman CITY быстро развивалась и сегодня стала первой федеральной сетью, предлагающей мужскую, женскую и детскую одежду и аксессуары. Чуть позже появился lady and gentleman city интернет-магазин, активно предлагающий множество ярких брендов одежды и поддерживающий участие в бонусных программах для клиентов.





Ассортимент для каждого

На сегодняшний день в ассортименте сети магазинов Lgcity представлена одежда делового, повседневного и праздничного стилей. Среди более 150 мировых марок, которые покупатели могут присмотреть для себя, можно выделить следующие:

EA7 Emporio Armani;



Gerry Weber;



Woolrich;



HUGO;



Marella и другие





Как использовать промокоды lgcity: максимум выгод от покупки

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