Промокоды Lady gentleman CITY | Ноябрь 2020
Lady&gentleman CITY: интернет-магазин для самых стильных
Начав свою историю в 1993 году, сеть магазинов Lady&gentleman CITY быстро развивалась и сегодня стала первой федеральной сетью, предлагающей мужскую, женскую и детскую одежду и аксессуары. Чуть позже появился lady and gentleman city интернет-магазин, активно предлагающий множество ярких брендов одежды и поддерживающий участие в бонусных программах для клиентов.
Ассортимент для каждого
На сегодняшний день в ассортименте сети магазинов Lgcity представлена одежда делового, повседневного и праздничного стилей. Среди более 150 мировых марок, которые покупатели могут присмотреть для себя, можно выделить следующие:
- EA7 Emporio Armani;
- Gerry Weber;
- Woolrich;
- HUGO;
- Marella и другие
Как использовать промокоды lgcity: максимум выгод от покупки
Чтобы сделать свою покупку максимально выгодной в денежном плане, можно подобрать для lady and gentleman промокод. С помощью буквенно-цифрового кода покупатель может получить дополнительную скидку или подарок к заказу – достаточно при оформлении заказа вставить промокод леди и джентльмены в специальную строку.
Также интернет-магазин поддерживает кэшбэк – возврат части потраченных средств покупателю. Чтобы воспользоваться этим выгодным бонусом, необходимо воспользоваться площадкой-партнером Beribuy. Достаточно пройти простую регистрацию на сайте, найти в каталоге магазин Lgcity и перейти по ссылке для совершения обычной покупки.
Через определенное количество дней после совершения покупки деньги вернутся на ваш внутренний счет – их можно вывести на карту, электронный кошелек или на баланс мобильного телефона. На этом же сайте Beribuy можно найти все действующие акции магазина, либо присмотреть любой актуальный купон с промокодом.
Лучшие преимущества для покупателей
Как и любой современный онлайн-маркет, в Леди и джентльмен интернет-магазине распродажа проводится регулярно. Также любой покупатель может стать участником клубной программы Fashion Club с возможностью накопления бонусов, которыми в будущем можно оплачивать до 20% от суммы заказа. Сумма бонуса от покупки возрастает в зависимости от того, на какую общую сумму вы совершали заказы ранее. Чтобы подтверждать свой статус и сохранять максимальный процент бонусов, достаточно совершать покупку в Lgcity всего раз в год.
Приобретая стильную одежду в Lgcity, вы не только будете приятно порадованы высоким качеством и быстрой доставкой, но и оцените возможности экономии при помощи акции Cashback и множества промокодов!
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