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Промокоды Rebotica (Реботика) | Май 2022

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Онлайн-школа Rebotica: IT-профессии для детей и подростков

Чтобы в будущем ребенку было проще определиться с профессией и планами на жизнь, стоит уже в возрасте от 8 лет предлагать ему попробовать лично варианты обучения в разных сферах. Rebotica, школа IT-профессий, предлагает подрастающему поколению современное обучение тем профессиям из IT-сферы, которые в ближайшие годы точно не потеряют актуальность.

О площадке и обучении

Онлайн-школа Реботика – это современная платформа для дистанционного обучения детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет. Опытные преподаватели выстраивают вдохновляющую программу, чтобы чаду было не скучно осваивать знания. В школе работают преимущественно молодые педагоги – им проще найти общий язык с детьми, разговаривая на «одном языке». В ходе занятий на реальных вакансиях дети увидят настоящий уровень зарплат и даже создадут свой первый проект и получат за него вознаграждение. После такого обучения у ребенка точно будет уверенность в завтрашнем дне.

В ассортименте компании представлены следующие направления для изучения:

  • Разработчик
  • Программист
  • Блогер
  • 3D-моделлер
  • Веб-дизайнер

Школа Реботика

Если у вас возникли сложности с выбором подходящего направления, платформа предлагает записаться на бесплатный пробный урок – здесь вам помогут понять, в какой сфере ребенку больше хочется развиваться. Родители посещают пробное занятие вместе с чадом, чтобы убедиться в предстоящем качестве и уровне обучения.

Промокод Реботика – секрет вашей экономии

Промокод Rebotica представляет собой комбинацию из букв или цифр, указав которую перед оплатой курсов, можно получить выгодную скидку. Об экономии вашего бюджета позаботится BeriBuy – современный сервис, где за пару минут можно подобрать купон на скидку для школы Реботика и множества других компаний и магазинов. Чтобы активировать промокод, понадобится скопировать его на сайте BeriBuy, выбрать онлайн-курсы в Реботике и вставить скопированный купон в специальном поле перед тем, как оплатить обучение. Поскольку пользоваться промокодами можно каждый раз при оплате занятий – возьмите сервис BeriBuy на заметку, чтобы не упускать свою экономию!

Rebotica промокод

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