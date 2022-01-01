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Промокоды Сотка (Sotka) | 5 Мая 2022

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Онлайн-школа Сотка: подготовка к экзаменам за 9 занятий

От качественной подготовки к сдаче ЕГЭ или ОГЭ зависят не только полученные баллы, но и дальнейшее поступление в ВУЗ. Начать готовиться лучше заранее, вместе с проверенной онлайн-школой. Помочь школьникам смогут онлайн-курсы Сотка. Вас ждет нескучное обучение по самым современным технологиям!

Об обучающей платформе

Платформа Сотка онлайн помогает готовиться школьникам 8-11 классов к предстоящим экзаменам, имея соответствующую образовательную лицензию. С 2020 года компания является резидентом «Сколково» и технопарка «ГАУ ИТ-парк», являясь одним из явных лидеров в сфере онлайн-обучения и используя только современные образовательные технологии.

Всего за 9 занятий можно с любого уровня дотянуть свои знания до желаемого балла. Все необходимые материалы собраны на единой платформе: это теория и практика, а также пробники ЕГЭ/ОГЭ, различные полезные статьи и рабочие тетради. При этом стоимость очень демократична – всего от 3500 рублей за 4 предмета. На выбор доступно несколько тарифов (стоимостью от 3500 до 7500 рублей), поменять тариф можно бесплатно в любой момент обучения, просто предупредив об этом своего персонального менеджера.

О результативности платформы Sotka цифры говорят сами за себя:

  • Более 43 тысяч учеников
  • 323 человека, сдавших экзамены на 100 баллов
  • Более 10 тысяч учеников, сдавших экзамены на 80+
  • Свыше 13 тысяч реальных отзывов

Платформа Сотка онлайн

Разбор домашнего задания проводится с наставником до того момента, пока в нем не будет ошибок. Это делает ваше обучение максимально эффективным! Начать знакомство с компанией можно с бесплатного пробного урока, на котором вам расскажут все о формате занятий и особенностях платформы Sotka.

Преподавательский состав

Прямо на сайте школы можно познакомиться с каждым из преподавателей Сотки. Переключаясь по интересующим вас предметам, будут открываться фотографии преподавателей с детальной информацией о том, сколько учеников выпустил этот лектор, сколько среди них стобалльников и человек, сдавших экзамены на 80+. Также узнать максимум информации можно в отзывах тех, кто уже завершил обучение и сдал ОГЭ или ЕГЭ – отзывы тоже размещены на сайте школы Сотка для вашего удобства.

Промокод Сотка для экономии на курсах

Не спешите сразу оплачивать курсы по подготовке к экзаменам – если найти и применить промокод Sotka, можно неплохо снизить цену занятий. Помочь найти актуальный купон на скидку готова площадка промокодов BeriBuy. Вам лишь нужно найти в каталоге BeriBuy платформу ЕГЭ Сотка, просмотреть все ее промокоды и выбрать самый интересный, а затем скопировать его и указать на сайте обучающей школы перед оплатой, чтобы получить скидку. Если вы планируете несколько раз приобретать уроки (например, сначала готовиться к сдаче ОГЭ, а потом и к ЕГЭ), стоит взять сайт BeriBuy на заметку – ведь промокоды можно использовать при каждой покупке. Главное, всегда брать актуальный промокод, для этого на BeriBuy все купоны ежедневно актуализируются.

В школе Сотка подготовка к ЕГЭ/ОГЭ будет увлекательной и результативной одновременно, ведь это не скучные репетиторы или школьные уроки с банальной программой! Занимайтесь с любого устройства, где есть интернет, и не забывайте активировать промокод Сотка, чтобы онлайн-школа дала вам отличную скидку на занятия!

Промокод Сотка

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