Промокоды Уроки Легенд | Декабрь 2021
Urokilegend: вдохновляющие истории успеха
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Особенности площадки
Платформа Уроки легенд – проект для тех, кого впечатляет успех популярных личностей. Она отличается следующими преимуществами:
- 10 направлений и более 500 видео
- Сообщество единомышленников для нетворкинга
- Именные сертификаты с подписями мастеров
- Удобный 15-минутный формат занятий
Среди медийных представителей, уже открывших свои секреты – Владимир Познер, Радислав Гандапас, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Константин Меладзе и др.
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