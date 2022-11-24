Что лучше, Самокат, Яндекс Еда или Деливери Клаб: где выгоднее заказывать еду и продукты с доставкой на дом

Тратить время на покупки продуктов и стояние у плиты – далеко не для каждого в удовольствие. Для экономии сил и времени вам точно пригодится узнать, где лучше заказывать продукты или готовую еду с доставкой на дом. С помощью нашего обзора вы узнаете, что лучше: Самокат, Яндекс Еда или Delivery Club.

Кратко об истории

Начнем наш обзор с небольшого знакомства с каждым из сервисов:

Сервис экспресс-доставки товаров для дома и продуктов питания Самокат открыт в 2018 году. Его основали в Санкт-Петербурге предприниматели Родион Шишков и Вячеслав Бочаров, сделав ставку на дарксторы – мини-склады во множестве разных районов. Самокат является дочерним предприятием Сбербанка и сегодня охватывает 55 городов, открыв более 1000 дарксторов. На 2022 год компания стала второй по количеству доставленных заказов после Яндекса.

Основанный в 2018 году сервис Яндекс Еда является дочерним предприятием холдинга Яндекс. Он запущен на базе компании Foodfox, основатели – Сергей Полиссар и Максим Фирсов. Фишка компании в том, что для доставки она использует свои собственные сервисы – например, Яндекс Такси и Яндекс GO. На 2022 год компания охватила 186 городов России, 2 города Белоруссии и Казахстана, с ней сотрудничают более 39 тысяч ресторанов и магазинов.

Delivery Club – сервис доставки еды и продуктов, бытовых, аптечных и косметических товаров, открытый в 2009 году. Начав с формата маркетплейса, компания вскоре переориентировалась на доставку и даже запустила свой собственный проект безналичных чаевых для официантов. Основатели – Анна Шкирина и Левон Оганисян. Уже в 2020 году Деливери Клаб попал в топ-20 популярных бесплатных приложений в App Store, сегодня доставка осуществляется в 350 городах РФ, с сервисом работают свыше 7 тысяч магазинов и 45 тысяч заведений. В 2022 году холдинг Яндекс стал владельцем Delivery Club в рамках подписанного соглашения.

Самое время приступить к разбору, что выгоднее для клиентов – Самокат, Яндекс Еда или Деливери Клаб.

Предлагаемый ассортимент магазинов и ресторанов

В первую очередь, выбор сервиса доставки будет зависеть от того, какие есть в ассортименте рестораны, кафе и магазины – каждый выбирает только то, чему уже доверяет в обычной жизни. Мы сравнили три компании:

У площадки Самокат доставляются только свежие продукты и товары для дома. Фишка - уникальная продукция под собственной торговой маркой: натуральные молочные продукты, сладости, безалкогольные напитки. В приложении можно найти любопытные подборки товаров: «что взять с собой в гости», «в компанию к любимым фильмам», «на завтрак», «самое нужное». А еще здесь есть оригинальная рубрика "Из других стран": напитки, кофе, бакалея, сладости и снэки.

На платформе Yandex Eda доступно на выбор около 39000 ресторанов (включая суши, бургеры, фастфуд, блюда разных кухонь) и магазинов. Из самых крупных партнеров, представленных на сайте – Лента, Азбука вкуса, ВкусВилл, Магнит, Пятерочка, рестораны Чайхона, Tvоя Pizza, Синнабон, KFC и др.

В Деливери Клаб представлено 7000 магазинов (среди них – Самокат, Пятерочка, Перекресток, Мираторг, Магнит, Лента, Винлаб и др.) и около 45000 ресторанов и кафе (KFC, Теремок, Шоколадница, Тануки, Subway и др).

Как видно, в Самокате нет доставки готовых блюд из ресторанов, предложены только товары и продукты. В количественном плане больше всего ассортимента представлено в Деливери (больше возможностей оформить доставку поздно вечером из круглосуточных магазинов), но и в Яндекс Еда вы без труда найдете все крупнейшие заведения и магазины.

Сравниваем нюансы оформления заказа

Определяясь, где лучше - Яндекс Еда или Деливери Клаб, или Самокат, обязательно оцените, как оформляются заказы:

В Самокате оформление заказа возможно только через мобильное приложение. Достаточно выбрать нужные продукты и добавить их в корзину (можно заказать даже 1 товар), указать способ оплаты (картой в приложении, либо курьеру при получении) и адрес доставки, а также номер телефона для связи. Минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей. На выбор в приложении есть три категории заказов, они отличаются по срокам оформления: Быстро – заказы принимаются в период 8-23 часов (любые товары, но доставка будет чуть дороже за счет того, что срок приема заявок шире), Супермаркет – с 8 до 21 часа (доставка продуктов и бытовых товаров), Бьюти – с 8 до 20 (доставка косметических средств). Даже если вы успеете оформить заказ за минуту до закрытия, его все равно привезут. Также есть вариант заказа Выгодно – заказ можно сделать круглосуточно, при этом если он создан в промежуток с 8 до 15 часов, его привезут сегодня, а если позже - на следующий день.

В Яндекс Еда заказ возможен через мобильное приложение и на сайте. Отличительная особенность – возможность отбирать заведения по времени доставки, а также осуществлять поиск по любимым блюдам. Для вашего удобства все рестораны и магазины с возможностью доставки на текущее время отражаются вверху списка, а в недоступных заведениях можно оформить заказ с доставкой на другой день. Все этапы заказа и доставки можно будет отслеживать в режиме реального времени в личном кабинете, видя перемещение курьера на карте (кроме заведений с собственной доставкой). Минимальная сумма заказа от 1 рубля, а при заказе от 599р большая часть заказов будет доставлена бесплатно.

В Delivery Club совершать заказы можно как на сайте, так и в приложении. Минимальная сумма заказа составляет от 1 рубля – точная сумма указывается внутри выбираемого магазина или заведения. Стоимость доставки будет зависеть от того, на какую сумму вы оформите заказ. Сервис удобно показывает все доступные вам заведения сразу после того, как вы укажите требуемый адрес доставки в личном кабинете. После оплаты внутри заказа вы сможете отслеживать, сколько времени осталось до момента получения заказа.

Очевидно, что в Самокате нет возможности создать заказ на сайте. Яндекс Еда и Деливери Клаб доступнее по минимальной сумме заказа, при этом в Yandex удобнее всего отслеживать статус исполнения заказа.

Всё о доставке: скорость, стоимость и прочие нюансы

Присматривая, где можно заказать продукты с доставкой на дом или же любимые блюда из ресторанов, не забывайте узнать и то, как эта доставка будет осуществляться:

У сервиса Samokat время доставки составляет 15-30 минут (в зависимости от удаленности адреса от ближайшего даркстора). Доставка может быть как платной, так и бесплатной – это зависит от города и количества ваших покупок (чем их больше, тем выгоднее).

В Yandex Eda доставка занимает от 30 минут – быстрее можно получить покупки, если забрать заказ самому. При этом первая доставка пользователя всегда бесплатная (при условии пешей доставки). Удобство в том, что у каждого магазина и заведения сразу указано примерное время доставки. Стоимость доставки составляет от 99 рублей.

У сервиса Деливери Клаб доставка занимает от 15 минут (примерное время указано внутри каждого магазина и заведения), при этом покупателям предлагается бесплатная первая доставка из ресторанов со значком зеленой сумки в приложении (при заказе на сумму от 399 рублей). Стоимость других доставок стартует от 49 рублей.

Итак, если вам нужна именно доставка продуктов и домашних товаров – быстрее всего с этим справится Самокат. Зато два других сервиса дарят первую бесплатную доставку, при этом в Деливери предложена самая низкая возможность стоимость других доставок – всего от 49 рублей. Еще один важный момент – возможность получить свой заказ самовывозом есть только в Яндекс Еде и в Деливери Клаб.

Наличие программ лояльности и бонусов

Каждый из нас любит приятные подарки и бонусы – даже за простой заказ еды. Давайте разбираться, есть ли подобные возможности у трех сравниваемых платформ:

В Самокате можно для оплаты своих покупок пользоваться бонусами СберСпасибо, также компания часто устраивает собственные акции с хорошими скидками. Не упустите возможность использовать промокоды при заказе – скидка на первые 3 заказа суммой всего от 800р, а также промокоды на второй и последующие заказы.

В Yandex Eda можно копить (до 7% кэшбэка) и тратить баллы Яндекс Плюса в части ресторанов, а также в других сервисах Яндекса (Маркет, Еда, Лавка, Кинопоиск и др.). Накопленными баллами можно оплачивать до 100% от цены вашего заказа! Из других бонусов – первая пешая доставка бесплатно. А также получаете 20% на свой первый заказ от 1200 рублей, а также скидку до 15% на заказы в популярных ресторанах.

На платформе Delivery Club прямо на главной странице представлена масса интересных акций со скидками, возможна оплата бонусами СберСпасибо. У компании также есть своя программа лояльности – баллы начисляются за совершаемые заказы, ими можно оплачивать покупку блюд из специального раздела «Еда за баллы». Бонусы сгорают через 120 дней, если ими не воспользоваться. Также бесплатно предоставляется первая доставка из ресторанов со значком зеленой сумки в приложении, при заказе от 399р. У компании есть подписка Delivery PRO, которая дает бесплатную доставку, постоянно действующие скидки на заказы из ресторанов и магазинов. Получаете скидку до 400р на свой первый заказ еды в ресторанах!

Как мы видим, интереснее всего программа лояльности у Яндекса - здесь нет ограничений, на что можно тратить накопленные баллы. Это не только заказ еды, но и оплата других сервисов компании (такси, Яндекс Лавка и др.). Зато в Деливери Клаб в разы больше бонусных предложений в целом – от подписки до возможности потратить СберСпасибо. Учитывайте это, определяя для себя, что лучше - доставка еды Яндекс или Деливери, либо Самокат.

Есть ли гарантии качества продукции

Раздумывая между сервисами Самокат, Яндекс Еда или Delivery Club, хочется быть уверенными в том, что вам не привезут просроченную или некачественную продукцию. Давайте разбираться, как компании следят за этим:

У платформы Samokat дважды в день специалисты проверяют срок годности товаров во всех дарксторах (складах), а также внешний вид овощей и фруктов. В холодильных камерах поддерживается постоянная температура 2-4 градуса, в морозильных -18 градусов.

В Яндекс Еда гарантии качества зависят от маркировки. В ресторанах, отмеченных значками курьера либо автомобиля, качество проверяют специалисты Яндекса – изучают сертификаты на продукцию, тестируют ее термостойкость. В ресторанах с собственной доставкой они самостоятельно подбирают оптимальную тару для перевозки и гарантируют высокое качество.

У Delivery Club ответственность за качество реализуемой продукции несут поставщики – конкретные рестораны либо магазины.

Очевидно, что Самокат и Yandex Eda прикладывают больше усилий для того, чтобы клиенты точно остались довольны качеством обслуживания.

Возможно ли скорректировать или отменить созданный заказ

Иногда случается так, что покупатель ошибся в заказе или вовсе передумал. Как быть в этом случае и какие есть последствия – давайте разбираться, что лучше, Яндекс Еда или Delivery, либо Самокат:

В Самокате сделанный с ошибками заказ допускается поменять или отменить только до передачи пакетов в службу доставки. Это можно сделать в личном кабинете, нажав на соответствующую кнопку.

В Yandex Eda внести корректировки или полностью отменить заказ можно до того времени, как вы получите уведомление о том, что ресторан приступил к приготовлению заказа. Для внесения изменений или отмены в заказе после уведомления понадобится связаться со службой поддержки. При этом если вы указали оплату наличными при получении и отменили заказ после сборки (приготовления) – далее оплата наличными для вас будет недоступна. А если вы отменили взятый в работу заказ с безналичным способом оплаты, его стоимость спишут с вас для возмещения расходов.

У Деливери Клаб отмена допускается только до момента уведомления о подтверждении принятия заказа. Если сделать это позже – оплата не возвращается. Также компания имеет право отказать покупателю в оплате при получении, если ранее по его вине не удалось доставить заказы (не открыл дверь, указал несуществующий адрес).

Выбирая лучшие сервисы по доставке готовой еды, внимательно проверяйте заказ до его оплаты – так вы избежите неприятных ситуаций и не получите ограничения на следующие заказы.

Где лучше заказать еду на дом: сравните за минуту

Благодаря нашей удобной обзорной таблице вы за короткое время сможете оценить ключевые различия сервисов и узнаете, где заказать продукты с доставкой на дом и где доставка готовой еды будет выгоднее.

Выбираем сервис доставки продуктов и готовой еды - Яндекс Еда

Выбираем сервис доставки продуктов и готовой еды - Самокат

Выбираем сервис доставки продуктов и готовой еды - Деливери Клаб

Возможно ли заказывать доставку с выгодными скидками

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