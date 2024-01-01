Реальный отзыв о школах Skillbox или Eduson Academy, или Moscow Business School: что лучше для профессионального обучения руководителей - как стать лидером для достижения бизнес-успехов

Команда БериБай приветствует вас! Многие подписчики в последнее время интересовались курсами повышения квалификации для руководителей. У нас как раз есть свежий отзыв о выборе бизнес-школы, где можно пройти обучение по направлению MBA. В статье мы поделимся обзором на Skillbox, Eduson Academy и Moscow Bsiness School и поделимся ссылками на секретные распродажи курсов.

Здравствуйте, меня зовут Александр! Я индивидуальный предприниматель и занимаюсь поставками бытовой техники. Управление — это действительно то, что мне нравится. Однако я понимаю, что если не проходить дополнительные курсы обучения руководителей, можно попасть в сложную ситуацию и даже столкнуться с риском закрытия предпринимательской деятельности. Поэтому мной было принято решение получить диплом MBA.

Я хотел закрыть несколько задач: стать профи в области маркетинга, повысить эффективность бизнеса и разобраться в теме стратегического развития, а также научиться выстраивать эффективную команду из своих сотрудников. Многое поставлено на карту, поэтому к выбору курсов по ведению бизнеса я подошел со всей серьезностью. Вот мой отзыв о том, что лучше, Академия Эдисон или Московская Бизнес Школа, или Скиллбокс. А еще информация будет полезна всем, кто не знал, как получить MBA в России.

Знакомимся со школами: коротко о важном

Первое, что необходимо изучить — это базовая информация об учебных заведениях:

Онлайн-платформа для обучения Skillbox работает с 2016 года, за это время число пользователей превысило 1 млн. На сайте можно найти результаты рейтинга Смарт Ранкинг, там школа входит в тройку лучших EdTech-компаний. Специально для предпринимателей, таких как я, предусмотрено обучение в бизнес-школе Skillbox, которая помогает развивать управленческие навыки. Здесь есть лицензия.

Онлайн-университет профессий Eduson Academy проводит обучение с 2013 года. Одновременно на курсах учится около 500 тысяч человек. Меня зацепила одна из особенностей бизнес-программ, здесь предпринимателей учат с помощью гарвардской методики. Лицензия тоже имеется.

Бизнес-школа Moscow Business School — еще один крупный представитель в российском предпринимательском образовании. Она работает уже 15 лет на основании лицензии и включена в национальный список поставщиков образовательных услуг. Кстати, высокое качество преподавания подтверждается различными аккредитациями и членством в Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО).

Все школы могут чем-то похвастаться, здесь и награды, и членство в ассоциациях. Еще хорошо, что благодаря лицензии можно вернуть налоговый вычет. Любая копеечка — это приятно! Но для того, чтобы выбрать между Moscow Business School, Eduson Academy или Skillbox, нужно покопаться глубже.

Узнаем, какие программы MBA предлагают школы

Меня интересовали конкретно курсы развития лидерских качеств и ведения бизнеса, поэтому я подробно изучил ассортимент:

В Skillbox обучение для бизнесменов, предпринимателей и директоров доступно в рамках Бизнес-школы. Среди них программа MBA «Лидеры изменений», курс «Операционная эффективность и оптимизация бизнес-процессов», а также программа «Директор по маркетингу».

На платформе Академия Эдусон я обнаружил раздел с бизнес-курсами под названием EMBA Pro. Здесь представлены различные программы MBA, например, управление продажами, финансами и персоналом, а также курсы по специальностям «Коммерческий директор», «Финансовый директор» и другие. Всего доступно 12 вариантов.

Московская Бизнес Школа тоже предлагает несколько курсов MBA. В каталоге есть DBA (можно получить докторскую степень MBA), EMBA (для солидных руководителей), MBA-start (бизнес-курсы для начинающих предпринимателей), MBA Professional (здесь можно пройти курсы делового администрирования) и Mini-MBA (комплексное обучение руководителей управлению).

Если хочется основательно подойти к обучению, то я бы выбрал Skillbox. Для тех, кому нужно что-то конкретное, например, стать только магистром менеджмента, стоит пойти в MBS.

Немного о документах: за обучение в Скиллбокс вы можете получить диплом СПбГУ или Высшей школы менеджмента того же вуза. В Эдусон вам выдадут удостоверение о прохождении курсов повышении квалификации или диплом MBA о профпереподготовке. В MBS предоставят диплом с общеевропейским приложением и сертификат школы.

Выясняем все о подарках и бонусах

Пока я разбирался, в чем разница между Skillbox, Eduson Academy и Moscow Business School, узнал, что все школы часто делятся подарочными материалами:

На образовательной платформе Skillbox мне больше всего понравилось, что есть возможность бесплатно прослушать вебинары по нужному направлению (их тут более тысячи). Там для общего развития много полезного и доступны подходящие материалы для предпринимателей. Еще я нашел бизнес-статьи и парочку уже прочитал, поэтому могу смело их посоветовать.

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Онлайн-академия Эдисон предлагает своим студентам уникальный подарок — бессрочный доступ к обучению. А еще тут дарят подборку полезных материалов. Например, скрипты для общения с клиентами или советы по выбору и использованию сервисов, которые помогают в оптовой и розничной торговле.

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Moscow Business School дарит студентам неограниченный доступ к онлайн и офлайн курсам повышения квалификации. Также можно стать частью закрытого бизнес-клуба и пользоваться большой онлайн-библиотекой. И еще один бонус, здесь проводятся открытые мероприятия, которые отлично подойдут для общего развития.

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Здорово, что курсы развития лидерских качеств могут включать множество приятных подарков. Теперь поговорим о том, где учиться комфортнее, в Московской Бизнес Школе или Скиллбокс, или Эдисон Академии.

Чекаем формат: как проходит дистанционное обучение MBA

Мне было важно понять, как проходит обучение в Skillbox, на онлайн-курсах в Eduson и по программам MBA в Московской Школе Бизнеса. У меня все-таки много работы, постоянные деловые встречи и домашние обязанности имеются:

Онлайн-обучение в Skillbox предполагает гибкий график. Студенты могут просматривать видеолекции в удобное время. Еще доступен blended-формат обучения, это означает, что часть занятий можно посетить очно. Для полного погружения в бизнес-курсы MBA и регулярной практики предусмотрены воркшопы и персональные экспертные консультации.

В основе онлайн-курсов Eduson Academy для управленцев — гарвардский кейсовый метод. Вся практика будет построена на погружении в работу крупных фирм. Теоретический материал представлен в формате видеолекций с конспектами, а практические занятия включают использование интерактивных тренажеров и выполнение ДЗ с фидбеком от экспертов. Кстати, если у вас большая команда — руководители могут учиться вместе.

В Moscow Business School курсы MBA для бизнесменов проходят по фиксированному графику. Нужно будет подключаться к онлайн-вебинарам. Дополнительно предоставляются аудио, видео и текстовые материалы. Еще здесь есть тесты для проверки знаний. При желании можно пройти дополнительные дистанционные курсы повышения квалификации для руководителей.

Как по мне, самый удобный вариант — это пройти курсы Skillbox. Однако кому-то может подойти и строгое расписание от MBS. А если в целом посмотреть, то формат на всех курсах профессионального обучения руководителей неплохой, поэтому все зависит от ваших возможностей. Продолжим сравнение Skillbox, Eduson Academy и Moscow Business School.

Разбираемся, как оплатить курсы MBA для руководителей

Цена на лучшие MBA программы волнует многих. Я понимал, что это не может стоить дешево, ведь здесь мы инвестируем не только в себя, но и в бизнес. Делюсь с вами стоимостью курсов MBA:

Онлайн-курсы в Skillbox можно оплатить в рассрочку или единовременно. Цены зависят от продолжительности, наполнения и престижа программы. Короткие курсы доступны от 22 800р за 4 месяца. Самая продолжительная и объемная программа дистанционного MBA обойдется в 1,3 млн рублей за 18 месяцев.

Стоимость обучения в Eduson Academy по направлению MBA начинается от 6 833р до 13 000р/мес. Доступна беспроцентная рассрочка на 12 месяцев, но при желании можно внести всю сумму сразу. Также действует доп. скидка -5% за онлайн-оплату.

Курсы MBA в Moscow Business School стоят от 10 700р/мес. Рассрочка есть на 6 и 12 месяцев. А еще для компаний предлагается такой вариант: предоплата в размере 50% и по 25% от оставшейся стоимости обучения MBA в последующие 2 месяца.

Здесь советовать ничего не буду, пусть каждый выбирает курсы по бизнесу для начинающих или профи самостоятельно. Важный момент, в каждой школе есть бесплатные консультации. Специалист расскажет, как получить степень MBA и диплом в России, а также ответит на вопросы. Остался последний пункт в сравнении Эдисон Академии, Московской Бизнес Школы и Скиллбокс. Кстати, чтобы получить максимальную скидку на учебу, можно воспользоваться промокодом от БериБай, пройдя по ссылке ниже.

Проверяем, кто отвечает за обучение на курсах MBA

Последнее, но не менее важное –- преподавательский состав. Я хочу учиться у профи, чтобы получить все необходимые навыки. Разберемся, чем отличаются Эдисон Академия, Московская Бизнес Школа и Скиллбокс:

Преподаватели на программах MBA в Skillbox — это сертифицированные коучи, опытные предприниматели, кандидаты наук и ТОП-менеджеры крупных фирм. Я среди лекторов видел владельца Smart Architects и стартапа Touch Максима Арзуманяна, Executive-коуча Марину Михайленко, сооснователя Вокруг.me Максима Фельдмана.

Обучением бизнесменов в Академии Эдисон занимаются основатели известных компаний, консультанты по управлению, финансовые директора и бизнес-тренеры. Тут среди педагогов были основатель института Адизеса Ицхак Адизес, эксперт по стратегическому менеджменту Доминик Хоулдер и не только.

На курсах в Московской Бизнес Школе преподают нейропсихологи, коучи, кандидаты наук, а также эксперты в области управления, предпринимательства и маркетинга. Лекторы тоже интересные: нейропсихолог Друтько Владислава, коуч международного уровня Лилия Абраменко, бизнес-тренер Юлия Денисова.

Радует, что школы позаботились о присутствии сильных спикеров. Кстати, на сайтах есть вся информация от должности до фото.

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Кстати, еще вот что хотел сказать: если хорошо учиться в школе, то есть шанс, что тебе позовут на работу куда-нибудь в топовые фирмы. Много кто же сегодня сотрудничает со школами и таким путем набирает специалистов с актуальными знаниями сразу после курсов. Так и для своего бизнеса тоже можно классных спецов найти. Я, например, уже подумываю одного руководителя отдела присмотреть после того, как расширю бизнес.

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Спасибо Александру за такой подробный обзор лучших школ, где есть программы MBA. Надеемся, вам был полезен честный отзыв о том, что лучше Skillbox или Eduson Academy, или Moscow Business School. Оставайтесь с нами, и мы поможем вам в поиске подходящего обучения!

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