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Промокоды Азимут Отель | Март 2021

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Azimut Нotels: гостиничная сеть для надежного отдыха

Путешествия, деловые поездки или обучение за рубежом – в любом из этих случаев не обойтись без бронирования гостиницы или отеля. Удобное бронирование отелей онлайн доступно в крупной сети Azimut Нotels – первой российской компании отелей, вышедшей на международный уровень.

История развития компании

Компания создана в 2004 году российским бизнесменом Александром Клячиным. Открытие первого отеля состоялось в Самаре, чуть позже – в Уфе и Костроме. К 2005 году эти точки объединили, создав бренд Azimut Нotels, и буквально через пару лет прибыль возросла практически втрое. Штаб-квартира компании расположилась в гостинице Azimut Moscow Olympic Нotel недалеко от спорткомплекса «Олимпийский» в Москве.

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На сегодняшний день филиалы данной сети присутствуют не только в России, но и в Австрии и Германии. Общий номерной фонд превышает 8 тысяч номеров, а доходы сети Azimut Нotels вывели ее на 6-е место по России среди гостиничного бизнеса.

Где пригодятся промокоды Азимут Отель

Бронировать проживание в гостиницах данного бренда можно со скидками, если предварительно вооружиться соответствующим промокодом. Подобный код – это кратковременно действующая комбинация из букв и цифр, активировав которую во время бронирования, клиент получает снижение стоимости или ряд других дополнительных бонусов.

Искать для Азимут Отель промокод на скидку нужно только на проверенных и безопасных сайтах, чтобы не пришлось тратить время на проверку актуальности купона. Одним из таких является БериБай, где можно подобрать купон для множества любимых интернет-магазинов.

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Пользоваться найденным купоном просто: достаточно зайти на сайт Azimut отель и вверху указать желаемый отель или город, количество человек и желаемую дату заезда. В этой же строке справа указывается промокод, чтобы полученный результат отобразился сразу со скидкой. После нажатия на красную кнопку «проверить цены» вы получите все доступные результаты и можете приступать к бронированию заинтересовавшего отеля.

Достижения и награды компании

Крупная сеть отелей Азимут отличается не только большим номерным фондом и высоким качеством обслуживания, но и многочисленными достижениями и наградами. Среди них:

  • 2017 год – «Лучшая девелоперская компания года»
  • 2018 год – «Лучшая сеть отелей в России и СНГ»
  • 2019 год – «Лучший девелопер 2019 года» и «Лучшая сеть отелей в России»

Стоит также отметить, что помимо своей основной деятельности, компания активно занимается реконструкцией гостиниц, построенных во времена Советского Союза. Среди самых известных – гостиница «Белград-2» на Смоленской площади 1975 года строения.

Программа Azimut Bonus

Приняв участие в постоянно действующей акции Azimut Bonus, клиенты получают дополнительные скидки на онлайн-бронирование. За каждое проживание в отелях компании на счет клиента зачисляются бонусы, всего имеется 4 уровня в зависимости от количества накопленных бонусов:

  • Bonus – сразу после регистрации
  • Silver – накоплено 70 тысяч баллов или 15 ночей за год
  • Gold - накоплено 150 тысяч баллов или 30 ночей за год
  • Platinum - накоплено 300 тысяч баллов или 50 ночей за год

Все участники данной программы также имеют ряд привилегий, которые появляются с повышением уровня в программе:

  • Бесплатный завтрак
  • Ранний заезд и позднее выселение
  • Скидка 20% на все бары и рестораны отеля
  • Повышение категории номера при заезде и др.

Безопасное проживание и удобное бронирование онлайн, широкая программа привилегий и возможность использования промокодов – все эти выгоды ждут клиентов Azimut Нotels уже сегодня!

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