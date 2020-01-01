Кодекс Пирата – это одна из игр от корпорации Mail.Ru, классическая военно-экономическая стратегия. Вам нужно сразиться с другими игроками за власть над морем. Создавайте империю, стройте здания, прокачивайте свою оборону.





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