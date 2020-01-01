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Промокоды Кодекс Пирата | Ноябрь 2020

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Об игре Кодекс Пирата

Кодекс Пирата – это одна из игр от корпорации Mail.Ru, классическая военно-экономическая стратегия. Вам нужно сразиться с другими игроками за власть над морем. Создавайте империю, стройте здания, прокачивайте свою оборону.


Промокоды Кодекс пирата

 

 

Чтобы стать лучшим, придется потратиться. Разработчики регулярно делают акции и скидки, завлекают игроков уникальными предложениями.

 

 

 

Промокоды Кодекс пирата

 

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