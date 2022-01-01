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Промокоды Красцветмет | Декабрь 2022

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Красцветмет – ювелирный завод передовых технологий

Если вы находитесь в поисках качественных ювелирных изделий, Красцветмет, ювелирный интернет-магазин изделий из драгоценных металлов, поможет подобрать оригинальные решения для любого случая!

О компании

Организация является флагманом по объему производства драгметаллов в РФ и занимает лидирующие места на мировом рынке. Рекордные показатели товарной продукции (более 204 тонн золота за 2020 год) и обеспечение полного цикла производства обеспечивают наличие широкого ассортимента и высочайшее качество продукции.

Каждый клиент получает особые преимущества:

  • Широкий модельный ряд (более 220 наименований и видов);
  • Оплата только после примерки украшения;
  • Доставка всего от 2 дней;
  • При оплате онлайн или на сумму выше 10 000 руб. доставка - бесплатно;
  • Гарантия качества весь товар.

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