Промокоды Красцветмет | Декабрь 2022
Красцветмет – ювелирный завод передовых технологий
Если вы находитесь в поисках качественных ювелирных изделий, Красцветмет, ювелирный интернет-магазин изделий из драгоценных металлов, поможет подобрать оригинальные решения для любого случая!
О компании
Организация является флагманом по объему производства драгметаллов в РФ и занимает лидирующие места на мировом рынке. Рекордные показатели товарной продукции (более 204 тонн золота за 2020 год) и обеспечение полного цикла производства обеспечивают наличие широкого ассортимента и высочайшее качество продукции.
Каждый клиент получает особые преимущества:
- Широкий модельный ряд (более 220 наименований и видов);
- Оплата только после примерки украшения;
- Доставка всего от 2 дней;
- При оплате онлайн или на сумму выше 10 000 руб. доставка - бесплатно;
- Гарантия качества весь товар.
Промокоды Красцветмет для вашей выгоды
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