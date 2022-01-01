Организация является флагманом по объему производства драгметаллов в РФ и занимает лидирующие места на мировом рынке. Рекордные показатели товарной продукции (более 204 тонн золота за 2020 год) и обеспечение полного цикла производства обеспечивают наличие широкого ассортимента и высочайшее качество продукции.

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