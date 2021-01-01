Людям с ослабленным зрением просто не обойтись без линз или очков, правильно корректирующих остроту зрения. Иногда на поиск нужной оптики уходит много времени, приходится заглянуть во многие салоны и оптики. Решить этот вопрос поможет Линзы.ру - интернет-магазин контактных линз, очков и уходовых средств. Здесь все необходимое можно приобрести в одном месте с доставкой на дом, а также со скидками по промокодам.

Информация о компании

Интернет-магазин Линзы.ру работает совместно с магазином Оптик-Сити с 1 марта 2015 года. Благодаря слиянию двух компаний клиентам предлагается максимально широкий ассортимент и доступные цены. Магазин представляет продукцию многих крупных брендов-партнеров, выпускающих продукцию для коррекции зрения: Alcon, Johnson&Johnson, Bausch+Lomb и других. Все товары сертифицированы и отличаются неизменно высоким качеством и наличием гарантийного срока.

На сайте Линзы.ру можно приобрести следующую продукцию:

Контактные линзы (однодневные и плановой замены, торические, цветные, мультифокальные)

Очки (коррекционные, компьютерные, RAY-BAN)

Средства ухода (капли, растворы, пинцеты, контейнеры, салфетки и спреи)

Промокод линзы.ру – скидки на всю продукцию

Приобретение очередных контактных линз или новой оправы можно сделать финансово выгодным, если при онлайн-заказе использовать специальный промокод linzi.ru. Промокод -это комбинация символов с ограниченным сроком действия, создаваемая магазином для привлечения новых покупателей и поддержания интереса у постоянных.

Чтобы промокоды точно были актуальными, их нужно искать на площадках-агрегаторах – например, на BeriBuy. Здесь каждый код снабжен детальным описанием с правилами активации, сроком действия и возможностью совмещения промокода с другими скидками вроде акции или распродажи.

Активировать в магазине Линзы.ру промокод на скидку несложно. Достаточно скопировать промокод на сервисе BeriBuy, добавить в корзину нужные вам товары на странице магазина, и внутри корзины в серой строке справа вставить код купона. Сумма к оплате изменится с учетом скидки по промокоду, после чего можно приступать к завершению заказа и оплачивать его.

Клиентский сервис «Онлайн-доктор»

Здоровое зрение – важная часть нашей жизни. Поэтому перед подбором очков или в случае проблем с глазами важно вовремя получить профессиональную консультацию. В интернет-маркете Линзы.ру в специальном разделе «Онлайн-доктор» можно задать любой вопрос по теме зрения специалистам компании. Достаточно заполнить три поля (имя, электронная почта и суть вопроса), чтобы получить консультацию. На этой же странице можно познакомиться с вопросами других клиентов и ответами на них – возможно, у вас такая же проблема.

Еще один качественный клиентский сервис от онлайн-маркета Линзы.ру – онлайн-запись на прием к доктору. Пользователи могут отметить магазин от Оптик-Сити по параметрам (очки за час, цветокоррекция, диагностика зрения, детский офтальмолог и др)., выбрать салон оптики прямо на карте или ближайший к конкретному метро. Нажав на кнопку «Записаться к врачу» в конкретном салоне, нужно указать возраст пациента и повод обращения. Откроются свободные даты, где нужно выбрать наиболее удобную и подтвердить свою запись к врачу-офтальмологу.