Линзы.ру | Май 2021
Linzi.ru: интернет-магазин вашей надежной оптики
Людям с ослабленным зрением просто не обойтись без линз или очков, правильно корректирующих остроту зрения. Иногда на поиск нужной оптики уходит много времени, приходится заглянуть во многие салоны и оптики. Решить этот вопрос поможет Линзы.ру - интернет-магазин контактных линз, очков и уходовых средств. Здесь все необходимое можно приобрести в одном месте с доставкой на дом, а также со скидками по промокодам.
Информация о компании
Интернет-магазин Линзы.ру работает совместно с магазином Оптик-Сити с 1 марта 2015 года. Благодаря слиянию двух компаний клиентам предлагается максимально широкий ассортимент и доступные цены. Магазин представляет продукцию многих крупных брендов-партнеров, выпускающих продукцию для коррекции зрения: Alcon, Johnson&Johnson, Bausch+Lomb и других. Все товары сертифицированы и отличаются неизменно высоким качеством и наличием гарантийного срока.
На сайте Линзы.ру можно приобрести следующую продукцию:
- Контактные линзы (однодневные и плановой замены, торические, цветные, мультифокальные)
- Очки (коррекционные, компьютерные, RAY-BAN)
- Средства ухода (капли, растворы, пинцеты, контейнеры, салфетки и спреи)
Промокод линзы.ру – скидки на всю продукцию
Приобретение очередных контактных линз или новой оправы можно сделать финансово выгодным, если при онлайн-заказе использовать специальный промокод linzi.ru. Промокод -это комбинация символов с ограниченным сроком действия, создаваемая магазином для привлечения новых покупателей и поддержания интереса у постоянных.
Чтобы промокоды точно были актуальными, их нужно искать на площадках-агрегаторах – например, на BeriBuy. Здесь каждый код снабжен детальным описанием с правилами активации, сроком действия и возможностью совмещения промокода с другими скидками вроде акции или распродажи.
Активировать в магазине Линзы.ру промокод на скидку несложно. Достаточно скопировать промокод на сервисе BeriBuy, добавить в корзину нужные вам товары на странице магазина, и внутри корзины в серой строке справа вставить код купона. Сумма к оплате изменится с учетом скидки по промокоду, после чего можно приступать к завершению заказа и оплачивать его.
Клиентский сервис «Онлайн-доктор»
Здоровое зрение – важная часть нашей жизни. Поэтому перед подбором очков или в случае проблем с глазами важно вовремя получить профессиональную консультацию. В интернет-маркете Линзы.ру в специальном разделе «Онлайн-доктор» можно задать любой вопрос по теме зрения специалистам компании. Достаточно заполнить три поля (имя, электронная почта и суть вопроса), чтобы получить консультацию. На этой же странице можно познакомиться с вопросами других клиентов и ответами на них – возможно, у вас такая же проблема.
Еще один качественный клиентский сервис от онлайн-маркета Линзы.ру – онлайн-запись на прием к доктору. Пользователи могут отметить магазин от Оптик-Сити по параметрам (очки за час, цветокоррекция, диагностика зрения, детский офтальмолог и др)., выбрать салон оптики прямо на карте или ближайший к конкретному метро. Нажав на кнопку «Записаться к врачу» в конкретном салоне, нужно указать возраст пациента и повод обращения. Откроются свободные даты, где нужно выбрать наиболее удобную и подтвердить свою запись к врачу-офтальмологу.
О доставке и оплате покупок
Получить свой заказ можно не только самовывозом, но и курьерской доставкой или транспортной компанией BoxBerry. Стоимость доставки зависит от суммы заказа и региона, также есть ряд особенностей. Например, если потребуется повторная доставка по вине клиента, за это придется доплатить 150 рублей.
Оплатить свой онлайн-заказ клиент может разными способами: наличными либо картой курьеру при получении, предварительной оплатой при помощи банковской карты, либо по банковским реквизитам. Удобный вариант оплаты и доставки можно указывать прямо во время оформления заказа. В случае возникновения проблем при оформлении заказа или трудностях с доставкой и оплатой можно воспользоваться онлайн-помощником в правом нижнем углу сайта. Нажав на зеленую кнопку, вам откроются разные варианты связи – онлайн-чат, заказ обратного звонка, форма для письменного вопроса, Telegram-канал. Также можно всегда задавать вопросы представителям онлайн-магазина на страницах в социальных сетях, ссылки на которые находятся внизу сайта интернет-маркета.
Не забывайте использовать скидочные купоны (промокоды) с сервиса BeriBuy – с их помощью каждый интернет-заказ очков или линз окажется для вас максимально выгодным в финансовом плане!
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