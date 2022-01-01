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О компании
ЛюксЗона - интернет-магазин ювелирных украшений и часов, суммарно здесь представлено свыше 45 брендов от популярных мастеров со всего света. Вы найдете здесь как классику часового искусства, так и стильные новинки с креативными решениями.
Главные достоинства компании:
- Использование только надежного кварца и механики
- Регулярные акции и распродажи, возможность покупки в рассрочку
- Бесплатная доставка по РФ при заказе на определенную сумму
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