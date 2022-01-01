Основанный в Санкт-Петербурге в 2015 году, бренд Верфь изделия из кожи выпускает с любовью к каждой детали. Собственное производство обеспечивает выпуск около 300 товарных позиций, а одним из первых товаров стал Seafolder: система для хранения морской документации (основатели магазина являются моряками). Доставка осуществляется по территории России, но в ближайшее время компания выйдет на зарубежный рынок. Магазин радует не только доступными ценами, но и возможностью применить для Верфь купон на скидку и существенно сэкономить!

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