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Промокоды Верфь | Ноябрь 2022

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Верфь: магазин кожаных изделий для яркого образа

Уютные, долговечные и практичные – аксессуары из натуральной и эко-кожи уже давно пользуются популярностью среди покупателей. Отличные модели на любой вкус ждут вас в онлайн-маркете Werfstore!

О компании и ассортименте

Основанный в Санкт-Петербурге в 2015 году, бренд Верфь изделия из кожи выпускает с любовью к каждой детали. Собственное производство обеспечивает выпуск около 300 товарных позиций, а одним из первых товаров стал Seafolder: система для хранения морской документации (основатели магазина являются моряками). Доставка осуществляется по территории России, но в ближайшее время компания выйдет на зарубежный рынок. Магазин радует не только доступными ценами, но и возможностью применить для Верфь купон на скидку и существенно сэкономить!

Сегодня в ассортименте представлены:

  • Сумки, рюкзаки, кошельки
  • Папки для документов, органайзеры
  • Обложки, несессеры, ремни, картхолдеры
  • Постеры, рамки, коврики для мыши и др.

Верфь магазин кожаных изделий

Промокоды Werfstore – ваш шанс на экономию

Вне зависимости от того, планируете ли вы заказывать на сайте Верфь сумки или папки для документов, точно не стоит упускать свой шанс сэкономить. Для этого пригодятся актуальные купоны, которые уже размещены в каталоге надежного сервиса-агрегатора BeriBuy. Просмотрите все промокоды Верфь, выбирайте наиболее интересный и покупайте кожаные изделия со сниженной ценой или с бесплатной доставкой!

Werfstore промокод

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