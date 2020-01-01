Babybutik – магазин стильной одежды для детей. Он открыт в 2006 году. Сегодня у компании есть шоу-рум, собственное приложение и сайт.

Магазин активно развивается из-за целого списка преимуществ:

Разнообразие брендов. Здесь представлены товары из России, Канады, Европы;







Доставка по Москве в течение 2–3 дней. Есть возможность примерки до покупки;



Бесплатный самовывоз из двух точек;



Возврат в течение 30 дней;



Доступны все популярные сегодня способы оплаты, в том числе и электронные деньги.

На сайте постоянно проводятся акции, проходят распродажи, вроде Киберпонедельника или Черной Пятницы. Всегда можно приобрести понравившийся товар, используя промокод в Бебибутик.





Как получить в Babybutik промокод на скидку или кэшбэк?

Код купона снизит цену или даст бонус к покупке. Просто введите его при оформлении заказа, а вот найти подобный купон можно на сайте БериБай.





Здесь же для вас доступен и кэшбэк. С каждой покупки вернется небольшой, но приятный процент на бонусный счет. Дальше вы можете просто вывести эти деньги и снова потратить их на шоппинг.

Чтобы получить отложенную скидку вам достаточно зайти на сайте магазина по специальной ссылке. Она находится в верхней части страницы.