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Промокоды Кассир.ру | Ноябрь 2020

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Особенности Кассир.ру

Кассир.ру – это крупнейший в России сервис по продаже билетов на концерты, театральные выступления, выставки, фестивали и т.д. Он работает с 1999 года и действует во всех городах.

 

Его особенности:

 

  • Сайт сотрудничает со всеми крупными дистрибьюторами;

  • Это официальный билетный оператор федеральных событий;

  • Можно купить не только онлайн-билет, но и бумажный с доставкой по вашему городу;

  • Доступны все популярные способы оплаты: картой на сайте или на кассе, наличными в пункте самовыкупа или при доставке курьером;

  • В случае отмены события все покупатели заранее получают уведомления и могут вернуть полную сумму за свои билеты;

  • Вы выбираете не только само событие, но и изучаете площадку, узнаете о ней больше, смотрите, какие мероприятия будут в ближайшее время;

  • У сервиса удобная система выбора билетов и мест для посадки;

  • На сайте есть раздел «Распродажа», где представлены сотни билетов со скидкой;

  • Во всех крупных городах есть кассы для самовыкупа. На сайте вы можете только выбрать подходящее событие и место, а оплатить покупку уже наличными. Бронь действует от 30-40 минут до 48 часов;

  • На сервисе удобная система сортировки билетов. Можно выбрать события по дате, стоимости или площадке;

  • Вам необязательно оплачивать свой заказ сразу же, можно оформить рассрочку;

  • Во время акций и распродаж на Kassir.ru появляются промокоды для скидки, которые можно использовать при покупке;

  • Ежегодно сервис участвует в КиберПонедельнике и Черной Пятнице, давая скидки до 50%;

  • Можно приобрести подарочные сертификаты на сумму от 500 до 15 000 рублей. Они действуют в течение всего года;

  • Есть удобная служба поддержки. Вы можете решить с оператором любые возникшие у вас проблемы.


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Скидки и промокоды Кассир.ру

Необязательно дожидаться распродажи. Можно получить промокод для скидки на Кассир.ру бесплатно в любой момент. Достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе и добавить магазин в избранное. Здесь собраны данные обо всех актуальных скидках, и вы теперь будете узнать о них самыми первыми.

 

Купон на Кассир.ру обычно актуален при покупке сразу нескольких билетов. Код можно сочетать с другими скидками сервиса или использовать во время распродажи, если иное не прописано в условиях его использования.

 

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