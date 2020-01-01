Кассир.ру – это крупнейший в России сервис по продаже билетов на концерты, театральные выступления, выставки, фестивали и т.д. Он работает с 1999 года и действует во всех городах.

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