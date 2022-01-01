Промокоды START (Старт) | Август 2022
START: фильмы и сериалы на любой вкус
Удобная подписка на кино и любимые сюжеты без навязанных платежей и постоянной рекламы – подписка START позволит наслаждаться просмотром с любого устройства и из любой точки мира. Не отказывайте себе в любимом досуге!
О платформе
Площадка Старт - фильмы и сериалы онлайн в одном удобном кинотеатре, работающем с 2019 года. Главная фишка в том, что это первый в России онлайн-кинотеатр, выпустивший собственные фильмы и сериалы специально для подписчиков:
- Многосерийные «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «ИП Пирогова»
- Фильмы «Текст», «Завод», «Трезвый водитель» и др.
В оплаченный доступ входит абсолютно все на сайте, это не только кинофильмы и мультфильмы, но и сказки, ТВ-каналы и многое другое в отличном качестве Full HD 1080. Просмотр возможен с любых мобильных устройств, а также контент можно скачивать, чтобы смотреть в местах, где нет подключения к Интернету. Единый тариф не содержит рекламу и не требует дополнительных оплат за премьеры. Также есть возможность настроить детский безопасный профиль с ограниченным доступом к контенту.
Среди других преимуществ площадки:
- Эксклюзивные фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве добавляются каждую неделю
- Возможность создавать до 5 профилей для семейного использования
- Возможность выбора удобного тарифа – год, полгода или три месяца разовой оплаты
- Скидки при выборе длительных тарифов
Промокод START – как экономить больше
При оплате доступа можно неплохо сэкономить, если найти и указать особый промокод Старт. Ищите для START онлайн-кинотеатра промокоды на подписку в каталоге проверенного агрегатора BeriBuy. Все купоны здесь обновляются каждый день, чтобы вам не приходилось проверять их на актуальность. Все купоны Старт могут отличаться по виду бонуса: один дает выгодную скидку, другой промокод на Старт бесплатно позволит пользоваться сервисом определенный период. На BeriBuy вы всего за пару минут подберете для платформы Старт промокод на месяц бесплатного доступа – просто скопируйте его и укажите при оформлении подписки, чтобы на платформе Старт сериалы и прочий контент достались вам по самым выгодным ценам!
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