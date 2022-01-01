Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > START
Магазин временно отключён
Найти другой магазин

Промокоды START (Старт) | Август 2022

Промокоды похожих магазинов
SALE! До -30% на НТВ ПЛЮС: 12 пакетов на выбор, более 200 каналов + пробный период!
Показать скидку
НТВ ПЛЮС - это любимые шоу и передачи с любого устройства и в любом месте, где есть интернет! ... Подробнее > Вас ждут 12 пакетов на выбор, более 200 каналов + пробный период в любом из пакетом! Скрыть
SALE! Скидки до 30% на удобную подписку Смотрешка!
Показать скидку
Будь в числе первых - подключай подписку Смотрешка со скидками до 30% и смотри любимые шоу и ТВ ... Подробнее > в любом месте! Первые 30 дней доступа к 300 каналам и 6 онлайн-кинотеатрам - бесплатно! Скрыть
Кино Премиум всего за 699₽/месяц!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
В пакете собрано более 40 киноканалов, библиотеки Амедиатека, PREMIER и FOXNOW. Попробуйте ... Подробнее > бесплатно! Скрыть
Пакет «Настрой Кино!» всего за 299₽/месяц!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Попробуйте бесплатно! 4 превосходных киноканала для всей семьи! Вы сможете смотреть культовые ... Подробнее > фильмы и премьеры текущего года, не выходя из дома круглосуточно и в отличном качестве! Скрыть
Библиотека PREMIER всего за 199₽/месяц!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Популярные фильмы, сериалы и развлекательные шоу российского производства «PREMIER» всего за ... Подробнее > 199₽/месяц! Попробуйте бесплатно! Скрыть
Киноканалы + PREMIER всего за 399₽/месяц!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Киноканалы + библиотека фильмов, шоу и сериалов «PREMIER» всего за 399₽/месяц! Попробуйте ... Подробнее > бесплатно! Скрыть
Киноканалы + Амедиатека всего за 499₽/месяц!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Ваш отличный досуг! Киноканалы + все сериалы Амедиатеки всего за 499₽/месяц! Попробуйте ... Подробнее > бесплатно! Скрыть
Амедиатека всего за 599₽/месяц!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Попробуйте бесплатно! Популярные сериалы от Амедиатеки всего за 599₽/месяц!
Попробуйте бесплатно! Пакет Viju всего за 299₽/месяц!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Пакет Viju — 13 телеканалов и более 1000 фильмов и сериалов Viasat
Пакет «Максимальный» всего за 999₽/месяц!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Включает пакеты «Познавательный», «Киноканалы», «Евро Спорт», «Детский», «Ночной» - все для ... Подробнее > вашего досуга! Скрыть
Похожие магазины
Смотрешка
НТВ ПЛЮС

START: фильмы и сериалы на любой вкус

Удобная подписка на кино и любимые сюжеты без навязанных платежей и постоянной рекламы – подписка START позволит наслаждаться просмотром с любого устройства и из любой точки мира. Не отказывайте себе в любимом досуге!

О платформе

Площадка Старт - фильмы и сериалы онлайн в одном удобном кинотеатре, работающем с 2019 года. Главная фишка в том, что это первый в России онлайн-кинотеатр, выпустивший собственные фильмы и сериалы специально для подписчиков:

  • Многосерийные «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «ИП Пирогова»
  • Фильмы «Текст», «Завод», «Трезвый водитель» и др.

В оплаченный доступ входит абсолютно все на сайте, это не только кинофильмы и мультфильмы, но и сказки, ТВ-каналы и многое другое в отличном качестве Full HD 1080. Просмотр возможен с любых мобильных устройств, а также контент можно скачивать, чтобы смотреть в местах, где нет подключения к Интернету. Единый тариф не содержит рекламу и не требует дополнительных оплат за премьеры. Также есть возможность настроить детский безопасный профиль с ограниченным доступом к контенту.

Среди других преимуществ площадки:

  • Эксклюзивные фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве добавляются каждую неделю
  • Возможность создавать до 5 профилей для семейного использования
  • Возможность выбора удобного тарифа – год, полгода или три месяца разовой оплаты
  • Скидки при выборе длительных тарифов

Промокод START – как экономить больше

При оплате доступа можно неплохо сэкономить, если найти и указать особый промокод Старт. Ищите для START онлайн-кинотеатра промокоды на подписку в каталоге проверенного агрегатора BeriBuy. Все купоны здесь обновляются каждый день, чтобы вам не приходилось проверять их на актуальность.   Все купоны Старт могут отличаться по виду бонуса: один дает выгодную скидку, другой промокод на Старт бесплатно позволит пользоваться сервисом определенный период. На BeriBuy вы всего за пару минут подберете для платформы Старт промокод на месяц бесплатного доступа – просто скопируйте его и укажите при оформлении подписки, чтобы на платформе Старт сериалы и прочий контент достались вам по самым выгодным ценам!  

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина