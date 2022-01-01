Удобная подписка на кино и любимые сюжеты без навязанных платежей и постоянной рекламы – подписка START позволит наслаждаться просмотром с любого устройства и из любой точки мира. Не отказывайте себе в любимом досуге!

О платформе

Площадка Старт - фильмы и сериалы онлайн в одном удобном кинотеатре, работающем с 2019 года. Главная фишка в том, что это первый в России онлайн-кинотеатр, выпустивший собственные фильмы и сериалы специально для подписчиков:

Многосерийные «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «ИП Пирогова»

Фильмы «Текст», «Завод», «Трезвый водитель» и др.

В оплаченный доступ входит абсолютно все на сайте, это не только кинофильмы и мультфильмы, но и сказки, ТВ-каналы и многое другое в отличном качестве Full HD 1080. Просмотр возможен с любых мобильных устройств, а также контент можно скачивать, чтобы смотреть в местах, где нет подключения к Интернету. Единый тариф не содержит рекламу и не требует дополнительных оплат за премьеры. Также есть возможность настроить детский безопасный профиль с ограниченным доступом к контенту.

Среди других преимуществ площадки: