Промокоды Svetlov | Август 2022
Промокоды Svetlov: с любовью в каждом украшении
Порадовать себя новым кулоном или подобрать помолвочное кольцо для предложения руки и сердца всегда рад помочь Svetlov - ювелирный магазин, в каждом изделии которого чувствуется душа мастера.
О компании
Светлов - ювелирный интернет-магазин, работающий на основе Белгородского ювелирного завода с 2017 года. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и полному производственному циклу бренд радует качественными изделиями из золота и серебра в уникальных решениях.
В ассортименте представлены:
- Серьги, кольца, колье
- Цепи, подвески и браслеты
- Часы, столовое серебро, детская линейка и др.
Промокоды Светлов для вашей экономии
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