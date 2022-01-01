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Информация о доставке Доставка осуществляется Транспортной Компанией по всей территории РФ. ... Подробнее > Для этого при оформлении заказа нужно просто обозначить адрес, по которому Вам удобно будет получить заказ. Доставка осуществляется бесплатно для заказов свыше 3 000 рублей. Стоимость доставки на заказ менее 3 000 рублей рассчитывается индивидуально в зависимости от адреса доставки. Стоимость доставки рассчитывается в процессе оформления заказа до момента оплаты. Скрыть