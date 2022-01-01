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Промокоды Svetlov | Август 2022

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Промокоды Svetlov: с любовью в каждом украшении

Порадовать себя новым кулоном или подобрать помолвочное кольцо для предложения руки и сердца всегда рад помочь Svetlov - ювелирный магазин, в каждом изделии которого чувствуется душа мастера.

О компании

Светлов - ювелирный интернет-магазин, работающий на основе Белгородского ювелирного завода с 2017 года. Благодаря высокотехнологичному оборудованию и полному производственному циклу бренд радует качественными изделиями из золота и серебра в уникальных решениях.

В ассортименте представлены:

  • Серьги, кольца, колье
  • Цепи, подвески и браслеты
  • Часы, столовое серебро, детская линейка и др.

Svetlov ювелирный магазин

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