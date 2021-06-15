Горы и туризм – это не просто особый вид отдыха. Для многих это становится настоящим образом жизни, требующим детального подбора снаряжения, обуви и одежды. Если вы профессионально занимаетесь скалолазанием или трейлраннингом, либо любите активный туризм, в интернет-магазине АльпИндустрия вас ждет максимальный выбор снаряжения.

Информация о магазине

АльпИндустрия – интернет-магазин спортивных товаров и снаряжения для скалолазов, альпинистов и туристов. Работая с 1988 года, бренд создал сеть из более, чем 25 магазинов по России, все товары дублируются и на интернет-площадке. АльпИндустрия также является основателем горной школы, в которой можно пройти обучение азам альпинизма, ски-туру, фрирайдингу и первой помощи.

Ключевые преимущества онлайн-магазина:

Скидки до 30% для участников дисконтной программы

Все снаряжение из каталога проходит отбор экспертами и имеет сертификаты качества

Возможность бесплатной доставки и использования скидочных промокодов

Чем интересен промокод АльпИндустрия

Если вы предпочитаете совершать рациональные покупки, стоит задуматься о том, чтобы подобрать для онлайн-маркета AlpIndustria промокод. Это особая комбинация символов с ограниченным сроком действия. Магазину она приносит большее количество лояльных клиентов, а покупателям купон дает хорошую скидку, льготную доставку или подарок вместе с заказом.

Всегда актуальный промокод на скидку можно находить на сервисе BeriBuy – площадка сотрудничает с различными интернет-магазинами. Здесь не придется проверять правильность кода и тратить свое время. Активация промокода проходит следующим образом:

Скопируйте подходящий промокод из каталога BeriBuy

Добавьте в корзину интернет-маркета АльпИндустрия необходимые товары

Внутри корзины находится строка «Промокод» - вставьте туда скопированную комбинацию и нажмите «Применить»

Сумма «Итого без учета доставки» будет уменьшена, после чего можно приступать к оплате

При помощи промокода реальна даже скидка на первый заказ. Нередко магазин выпускает специальные промокоды для новых покупателей, которые позволяют выгодно познакомиться с качественной продукцией магазина АльпИндустрия по сниженной стоимости.

Экологические акции магазина

Компания «АльпИндустрия» уделяет огромное внимание сохранению природы и гор в первозданном виде. С этой целью все желающие могут принять участие в акции от компании «Сохраним горы в чистоте». Регулярно на сайте магазина публикуется информация о том, когда планируется масштабная уборка гор – за время одного подобного мероприятия участники вывозят не менее 4-5 тонн мусора. Также магазин не продает одноразовые пакеты, предлагая вместо них многоразовые сумки из спанбонда. Но даже их АльпИндустрия рекомендует покупать только в крайнем случае, чтобы не создавать лишние отходы.

Еще одна акция – если покупатели сдадут в розничные магазины любые пустые газовые баллоны, подходящие к туристическим горелкам, за это на свою дисконтную карту они получают 100 бонусных баллов.