Промокоды АльпИндустрия | Июнь 2021
Alpindustria.ru: интернет-магазин для влюбленных в туризм
Горы и туризм – это не просто особый вид отдыха. Для многих это становится настоящим образом жизни, требующим детального подбора снаряжения, обуви и одежды. Если вы профессионально занимаетесь скалолазанием или трейлраннингом, либо любите активный туризм, в интернет-магазине АльпИндустрия вас ждет максимальный выбор снаряжения.
Информация о магазине
АльпИндустрия – интернет-магазин спортивных товаров и снаряжения для скалолазов, альпинистов и туристов. Работая с 1988 года, бренд создал сеть из более, чем 25 магазинов по России, все товары дублируются и на интернет-площадке. АльпИндустрия также является основателем горной школы, в которой можно пройти обучение азам альпинизма, ски-туру, фрирайдингу и первой помощи.
Ключевые преимущества онлайн-магазина:
- Скидки до 30% для участников дисконтной программы
- Все снаряжение из каталога проходит отбор экспертами и имеет сертификаты качества
- Возможность бесплатной доставки и использования скидочных промокодов
Чем интересен промокод АльпИндустрия
Если вы предпочитаете совершать рациональные покупки, стоит задуматься о том, чтобы подобрать для онлайн-маркета AlpIndustria промокод. Это особая комбинация символов с ограниченным сроком действия. Магазину она приносит большее количество лояльных клиентов, а покупателям купон дает хорошую скидку, льготную доставку или подарок вместе с заказом.
Всегда актуальный промокод на скидку можно находить на сервисе BeriBuy – площадка сотрудничает с различными интернет-магазинами. Здесь не придется проверять правильность кода и тратить свое время. Активация промокода проходит следующим образом:
- Скопируйте подходящий промокод из каталога BeriBuy
- Добавьте в корзину интернет-маркета АльпИндустрия необходимые товары
- Внутри корзины находится строка «Промокод» - вставьте туда скопированную комбинацию и нажмите «Применить»
- Сумма «Итого без учета доставки» будет уменьшена, после чего можно приступать к оплате
При помощи промокода реальна даже скидка на первый заказ. Нередко магазин выпускает специальные промокоды для новых покупателей, которые позволяют выгодно познакомиться с качественной продукцией магазина АльпИндустрия по сниженной стоимости.
Экологические акции магазина
Компания «АльпИндустрия» уделяет огромное внимание сохранению природы и гор в первозданном виде. С этой целью все желающие могут принять участие в акции от компании «Сохраним горы в чистоте». Регулярно на сайте магазина публикуется информация о том, когда планируется масштабная уборка гор – за время одного подобного мероприятия участники вывозят не менее 4-5 тонн мусора. Также магазин не продает одноразовые пакеты, предлагая вместо них многоразовые сумки из спанбонда. Но даже их АльпИндустрия рекомендует покупать только в крайнем случае, чтобы не создавать лишние отходы.
Еще одна акция – если покупатели сдадут в розничные магазины любые пустые газовые баллоны, подходящие к туристическим горелкам, за это на свою дисконтную карту они получают 100 бонусных баллов.
Дисконтная программа от «АльпИндустрия»
Совершив первую покупку, клиент может стать обладателем дисконтной карты от интернет-маркета АльпИндустрия. Карта приносит покупателю скидку в размере от 5 до 20% в виде кэшбэка от потраченной суммы. Накопленные бонусные баллы можно использовать для оплаты следующих заказов, оплачивая ими до трети стоимости покупок. Уровень кэшбэка зависит от суммарной стоимости совершаемых вами покупок, чтобы узнать свои накопленные баллы, можно зайти в личный кабинет на сайте. Нередко покупателям с дисконтной картой дается дополнительная скидка в день рождения и другие приятные бонусы.
Горный клуб и спортивные туры
Компания «АльпИндустрия» ведет специальный Горный клуб для всех людей, активно интересующихся горными восхождениями. Под руководством аттестованных инструкторов можно получить как базовые навыки, так и стать настоящим альпинистом. Программа подготовки включает в себя теорию и практику по скалолазанию и ОФП, учебные выезды в горы, альпинистские сборы и активный обмен опытом. Прямо на сайте компании можно отслеживать расписание лекций и ближайших выездов в горы. Также регулярно проводятся спортивные туры по трейлраннингу, фрирайду и ски-туры – найти себя в активном спорте может каждый желающий.
Ваши выгодные покупки
Найдя выгодный код на сайте BeriBuy, не забывайте использовать его во время онлайн-заказа в магазине «АльпИндустрия». При этом регулярные акции или масштабная распродажа – не повод отказываться от дополнительной выгоды для вашего кошелька!
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