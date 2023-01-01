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О магазине
Торговый центр был построен в 1907 году и спустя 108 лет вновь набрал огромную популярность. Ассортимент включает более 300 оригинальных зарубежных и отечественных марок одежды, обуви и аксессуаров. Также Au Pont Rouge интернет-магазин эксклюзивно предлагает более 50 брендов.
Главные достоинства онлайн-маркета:
- доставка заказа до двери бесплатно;
- широкий выбор премиум и обычного сегмента;
- консультации стилиста и др.
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