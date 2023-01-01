Торговый центр был построен в 1907 году и спустя 108 лет вновь набрал огромную популярность. Ассортимент включает более 300 оригинальных зарубежных и отечественных марок одежды, обуви и аксессуаров. Также Au Pont Rouge интернет-магазин эксклюзивно предлагает более 50 брендов.

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