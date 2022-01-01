Промокоды СDEK Shopping | Октябрь 2022
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О компании
Маркетплейс СДЭК Маркет – крупная онлайн-платформа для покупки товаров иностранных брендов по сниженной стоимости. Здесь также представлены уникальные продукты, которые не продаются на территории России.
В каталоге CDEK Market доступны следующие категории:
- Смартфоны, гаджеты, всё для геймеров
- Аудиотехника, ноутбуки, моноблоки
- Мебель, бытовая техника, оргтехника
- Витамины, все для красоты, обувь, одежда и др.
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