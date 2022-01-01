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Промокоды СDEK Shopping | Октябрь 2022

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Не выходя из дома, сегодня можно подобрать подлинную продукцию зарубежных производителей с гарантией и сертификатами – достаточно заглянуть в СДЭК, интернет-магазин с невероятным ассортиментом!

О компании

Маркетплейс СДЭК Маркет – крупная онлайн-платформа для покупки товаров иностранных брендов по сниженной стоимости. Здесь также представлены уникальные продукты, которые не продаются на территории России.

В каталоге CDEK Market доступны следующие категории:

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