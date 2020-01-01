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Промокоды HiHair | Ноябрь 2020

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HiHair

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О компании

 

HiHair — интернет-магазин для профессионалов. Здесь есть все необходимое для работников индустрии красоты: от инструментов до профессионального ухода.


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Преимущества магазина:

  • Ассортимент из 12 тыс. профессиональных товаров;

  • Сертификаты качества и соответствия;

  • Бесплатная доставка от 3 тыс. рублей;

  • Бонусы для постоянных клиентов;

  • Удобный сайт и быстрая доставка.


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HiHair: купоны и кэшбэк

Если хотите попробовать что-то новое, советуем воспользоваться промокодом, дождаться акции или распродажи. Меньше потратите и не будете разочарованы, если средство не подойдет.

 

Найдите подходящий код. Скопируйте его в поле при оформлении заказа. Вот и все, что вам нужно для получения дополнительной скидки.


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