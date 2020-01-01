Промокоды Кристина | Ноябрь 2020
Christina
Советуем обращаться к марке Christina каждый раз, когда ваша кожа нуждается в особом уходе. Чтобы сделать такие процедуры безопасными для вашего кошелька, не забудь использовать промокод Кристина.
О бренде Christina
Это тот самый случай, когда компания и ее создатель неделимы. Бренд был создан в 1986 году косметологом Кристиной Мирьям Зехави.
Она родилась в Польше. Училась в Израиле, где и осталась жить, а вскоре открыла свою эстетическую клинику и линейку профессиональной косметики, которая стала популярна по всему миру.
Лаборатория и завод находятся в Израиле. Здесь строгие требования к качеству любой продукции, что уже дает представление о косметике Кристина.
Израильские средства для ухода за кожей были популярны по всему миру и раньше. В этой стране индустрия красоты особенно продвинулась в вопросе лечения акне. Из-за генетических и климатических особенностей, израильтяне чаще всего страдают именно от этой эстетической проблемы.
Кристина Зехави не стала ограничиваться только уходом за проблемной кожей. Она и ее команда разработали отдельные линейки для разных типов. Чтобы средства подходили всем, клинические испытания проводят в нескольких разных странах: не только в Израиле, но и в Европе, России и Казахстане.
Бренд соединяет в себе последние открытия и разработки в области косметологии с натуральными компонентами. В составах средств активно используются уникальные для Израиля ингредиенты, например, грязи Мертвого Моря.
Кристина косметика и ее интернет-магазин доступны во многих странах. Она пользуется большой популярностью в США и странах Европы. Официальные дистрибьюторы есть и в России.
Ассортимент магазина
Продукция выпускает линейками. Каждая из них направлена на устранение конкретной проблемы. Сегодня у Кристины 12 серий косметики, самые популярные из них:
- COMODEX. Уход за жирной кожей и лечение акне.
- ILLUSTRIOUS. Осветляет кожу и убирает пигментные пятна.
- BIO PHYTO. Щадящая линия для чувствительной кожи.
- FOREVER YOUNG. Система ухода для сохранения молодости.
- ROSE DE MER. Косметика на основе лечебной грязи.
Загляните в магазин. Среди ассортимента найдется средство, которое подойдет вашей коже.
Купоны и промокоды Christina
Профессиональная косметика Кристина со скидкой появляется не очень часто. Все средства от этого бренда пользуются популярностью. Многие из них оптом скупают профессиональные салоны и косметологи. У основательницы есть собственная клиника, в которую приезжают пациенты со всего мира.
Кристина не испытывает проблем с продажами, поэтому может позволить себе высокие цены и редкие распродажи. В разделе «Акции и скидки» обычно всего 5–6 наименований. Лишь иногда компания выпускает купоны на все товары для привлечения новых клиентов.
Вы тоже можете воспользоваться таким кодом. Самое сложное – найти его, но эту проблему мы уже решили.
На сайте БериБай собраны акции, распродажи, скидки, купоны и промокоды из сотен магазинов. В их числе и официальный сайт израильского бренда Кристина.
Перед шопингом зайдите на эту страницу и подберите подходящий код. Дальше вам нужно скопировать его. При оформлении заказа вы увидите поле, в которое вставляют полученный набор цифр.
Нажмите на кнопку «Использовать». Страница с заказом обновится. Теперь сумма к оплате будет уже с учетом скидки по промокоду.
Кэшбэк для магазина Christina
Есть еще один интересный способ экономии. За покупки вы заплатите полную цену, а при получении заказа на ваш бонусный счет придет часть от выплаченных денег.
Такая отложенная скидка называется кэшбэком. Чтобы его получить, пройдите на сайт Кристина по индивидуальной ссылке.
Кэшбэк выводят на карту банка, кошелек, баланс. Вы получаете реальные деньги, которые легко вывести и снова потратить на покупки. Мы советуем заглянуть в один из сотни других магазинов, за покупки на которых БериБай дает кэшбэк.
За что такая щедрость? Все очень просто. Сайт платит за привлечение новых клиентов. Мы делимся этими деньгами со своими пользователями.
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