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О бренде Christina

Это тот самый случай, когда компания и ее создатель неделимы. Бренд был создан в 1986 году косметологом Кристиной Мирьям Зехави.

Она родилась в Польше. Училась в Израиле, где и осталась жить, а вскоре открыла свою эстетическую клинику и линейку профессиональной косметики, которая стала популярна по всему миру.





Лаборатория и завод находятся в Израиле. Здесь строгие требования к качеству любой продукции, что уже дает представление о косметике Кристина.

Израильские средства для ухода за кожей были популярны по всему миру и раньше. В этой стране индустрия красоты особенно продвинулась в вопросе лечения акне. Из-за генетических и климатических особенностей, израильтяне чаще всего страдают именно от этой эстетической проблемы.

Кристина Зехави не стала ограничиваться только уходом за проблемной кожей. Она и ее команда разработали отдельные линейки для разных типов. Чтобы средства подходили всем, клинические испытания проводят в нескольких разных странах: не только в Израиле, но и в Европе, России и Казахстане.





Бренд соединяет в себе последние открытия и разработки в области косметологии с натуральными компонентами. В составах средств активно используются уникальные для Израиля ингредиенты, например, грязи Мертвого Моря.

Кристина косметика и ее интернет-магазин доступны во многих странах. Она пользуется большой популярностью в США и странах Европы. Официальные дистрибьюторы есть и в России.



