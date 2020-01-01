Промокоды MATRIX | Ноябрь 2020
О бренде MATRIX
MATRIX – это бренд, созданный специалистом для специалистов. Компания делает косметику для волос, а ее создатель, Арни Миллер – профессиональный стилист с опытом в 20 лет.
О бренде в цифрах:
- Открыт в 1980 году;
- Представлен в 50 странах;
- 300 тыс. салонов;
- В России с 2003 года;
- 200 мировых обучающих технологов.
Здесь есть уникальные средства, например, спрей для предотвращения повреждений волос при окрашивании. Он пользуется огромной популярностью.
Скидки и промокоды Матрикс
На сайте компании вы найдете раздел с акциями. Там же появляется информация о распродажах и скидках, например, на КиберПонедельник и Черную Пятницу.
Если хотите сэкономить, не дожидаясь особых событий, примените промокод Matrix при оформлении заказа. Все актуальные коды есть на сайте БериБай. Вы легко проследите за постоянными обновлениями.
Здесь же доступен и кэшбэк. Используйте его в любой момент, сочетая с акциями и кодами
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