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Промокоды MATRIX | Ноябрь 2020

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О бренде MATRIX

MATRIX – это бренд, созданный специалистом для специалистов. Компания делает косметику для волос, а ее создатель, Арни Миллер – профессиональный стилист с опытом в 20 лет.


MATRIX акции

 

 

О бренде в цифрах:

 

 

  • Открыт в 1980 году;

  • Представлен в 50 странах;

  • 300 тыс. салонов;

  • В России с 2003 года;

  • 200 мировых обучающих технологов.

Здесь есть уникальные средства, например, спрей для предотвращения повреждений волос при окрашивании. Он пользуется огромной популярностью.

 

Скидки и промокоды Матрикс

На сайте компании вы найдете раздел с акциями. Там же появляется информация о распродажах и скидках, например, на КиберПонедельник и Черную Пятницу.

 

Если хотите сэкономить, не дожидаясь особых событий, примените промокод Matrix при оформлении заказа. Все актуальные коды есть на сайте БериБай. Вы легко проследите за постоянными обновлениями.

 


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Здесь же доступен и кэшбэк. Используйте его в любой момент, сочетая с акциями и кодами

 

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