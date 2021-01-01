В период реабилитации, прохождения лечения или же в целях профилактики часто приходится покупать особые ортопедические товары. Подобную продукцию можно найти в каталоге онлайн-магазина Ортека. Большой выбор, быстрая доставка и оптимальные цены доступны для каждого покупателя.

Кратко о компании

Сеть салонов Ортека действует с 1998 года, работая с доставкой по всей России. Более 200 магазинов и онлайн-площадка гарантируют продажу исключительно сертифицированных медицинских изделий от эксклюзивных брендов, проверенных временем. Ортека является одним из крупнейших интернет-магазинов России, специализирующихся на изделиях для здоровья. Возможно производство компрессионного трикотажа на заказ, а также онлайн-консультации по подбору ортезов и любых других медицинских ортопедических товаров.

В ассортименте онлайн-маркета Orteka можно найти следующую продукцию:

Ортопедическая обувь и стельки

Компрессионный трикотаж, бандажи и тейпы

Корсеты, корректоры осанки, спортивные изделия

Ортопедические и анатомические матрасы и подушки

Медтехника, термобелье, массажеры, товары после мастэктомии и др.

Промокод Ортека – скидка на каждую покупку

Чтобы не экономить на собственном здоровье, важно приобрести действительно качественный корсет, бандаж или иную ортопедическую продукцию. Вам пригодится особый промокод на скидку – комбинация символов с коротким сроком действия может дать также и бесплатную доставку. Искать все актуальные промокоды стоит на сайте БериБай, где магазины размещают свои купоны для покупателей.

Обратите внимание на промокод Ортека на первый заказ. Если вы впервые планируете делать здесь покупку, данный купон на скидку даст увеличенные льготы как отличный повод познакомиться с магазином. Активация промокода проста: скопируйте его на БериБай и вставьте в специальную строку в магазине Orteka при оформлении заказа.