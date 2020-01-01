Главная > Все магазины > Paris nail
Перейти в магазин

Промокоды Paris nail | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
Подарок при покупке от 500р!
Осталось: 7 дней
Показать код
******
«Подарок при покупке от 500р. Подарок: Oxygen Bubble Mask. Акция не суммируется с другими ... Подробнее > акциями и не распространяется на товары со скидками и способ доставки самовывозом.» < Скрыть
При покупке от 700 руб. в подарок welcome-набор!
Показать код
******
Тем, кто еще не является клиентами MIXIT подарок при покупке от 700 руб. Стоимость набора 600 ... Подробнее > руб. Акция не распространяется на товары с самовывозом и не суммируется с другими акциями. < Скрыть
ПОДАРОК Липидовосполняющее смягчающее масло для ванны и душа LIPIKAR (100 МЛ) При покупке от 4 500 р
Осталось: 8 дней
Показать код
******
При покупке 2-ух средств из категории (Лицо или уход за кожей рук и ног) - В подарок набор на выбор
Осталось: 8 дней
Показать код
******
При покупке 2-ух средств от 1 000 руб. из категории (Лицо или уход за кожей рук и ног) ... Подробнее > https://mixit.ru/category/face/ ИЛИ https://mixit.ru/category/body/hands Акция не распространяется на товары с самовывозом и товары со скидками, не суммируется с другими акциями. < Скрыть
Подарок к заказу
Осталось: 8 дней
Показать код
******
При покупке 2-ух средств от 1 000 руб. из категории (Лицо или уход за кожей рук и ног) ... Подробнее > https://mixit.ru/category/face/ ИЛИ https://mixit.ru/category/body/hands < Скрыть
Подарок при покупке от 500р - Подарок: Oxygen Bubble Mask!
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Подарок при покупке от 500р. Подарок: Oxygen Bubble Mask. Акция не суммируется с другими ... Подробнее > акциями и не распространяется на товары со скидками и способ доставки самовывозом. < Скрыть
Подарок за покупку
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Подарок при покупке от 500р. Подарок: Oxygen Bubble Mask. Акция не суммируется с другими ... Подробнее > акциями и не распространяется на товары со скидками и способ доставки самовывозом. < Скрыть
Подпишись на новости и получи 500 рублей в подарок!
Показать скидку
Подпишись и получи 500 руб. в подарок! Стань нашим подписчиком и узнавай раньше всех о ... Подробнее > новинках, акциях и закрытых распродажах. И это еще не всё! Ты получишь промокод со скидкой 500 рублей на заказ от 2000 рублей. Промокод действителен только при оформлении на сайте www.mixit.ru, при наличии товара на складе и не распространяется на предыдущие покупки. Промокод должен быть введен в специальное поле «корзины» и применить его необходимо перед оформлением заказа. Нажимая на кнопку "ПОДПИСАТЬСЯ" ты даешь согласие на оброботку и хранение персональных данных, а также на получение рассылок. < Скрыть
Черная Пятница в Миксит! Скидки до 88%!
Осталось: 7 дней
Показать скидку
Акция не суммируется с другими акциями.
Черная Пятница в Миксит! Скидки до 88%!
Осталось: 7 дней
Показать скидку
Черная Пятница в Миксит! Скидки до 88% Акция не суммируется с другими акциями.
Похожие магазины
ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Yves Rocher
La Roche-Posay
MIXIT
COSMASI
Giorgio Armani Beauty
Kerastase

Paris nail: интернет-магазин для ногтей и маникюра

Стильный маникюр давно стал частью жизни каждой девушки. Именно по этой причине Пэрис нейл, интернет-магазин для ногтей и маникюра, успешно развивается и сегодня представляет собой мультибрендовую платформу товаров для мастеров маникюра, депиляции и сферы LASH and BROW. Пэрис Нейл – это также и крупная сеть лицензированных школ Москвы и Санкт-Петербурга по обучению ногтевому искусству, поэтому покупатели могут быть уверены в качестве предлагаемой продукции.


пэрис нейл интернет магазин для ногтей

 

 

Что онлайн-магазин предлагает покупателям

 

 

Пэрис нейл - интернет магазин для ногтей, который можно назвать настоящим раем как для мастеров, так и для самоучек. Только здесь можно не выходя из дома подобрать полный комплект инструментов и материалов для полноценной работы:

  • Лаки, гель-краски, базовые покрытия и дизайны;

  • Дезинфицирующие средства для рабочих поверхностей;

  • Защитные маски, перчатки и шапочки;

  • Салфетки, полотенца, простыни;

  • Антисептические средства для рук и тела.


paris nail интернет магазин для ногтей

 

 

Как применять промокод Пэрис нейл

 

 

Если воспользоваться сервисом БериБай, в его каталоге можно найти для Paris nail промокод на скидку или на получение бесплатной доставки. В каталоге всегда находятся только актуальные коды купонов, а если дополнительно зарегистрироваться на BeriBuy и начать свои покупки маникюрных принадлежностей, перейдя по ссылке в магазин из каталога – можно получить внушительный кэшбэк. Сумма кэшбэка всегда указывается около названия магазина в каталоге БериБай, а потратить его можно как угодно: от пополнения баланса мобильного до вывода на электронный кошелек.


paris nail промокод

 

Приятные бонусы и дополнительный сервис


промокод пэрис нейл

 

 

Как и любой крупный онлайн-магазин, Пэрис нейл любит баловать покупателей приятными акциями. Изюминка Пэрис нейл – это масштабные курсы и вебинары по маникюрному искусству и уходу за ногтями, на которые регулярно предлагаются скидки и распродажи. Обучающие видеоролики с полезными советами для начинающих мастеров, любителей и опытных профессионалов станут приятным дополнением к вашей возможности покупать маникюрные инструменты и принадлежности, не выходя из дома!

 

 

 

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина