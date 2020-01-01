Промокоды Paris nail | Ноябрь 2020
Paris nail: интернет-магазин для ногтей и маникюра
Стильный маникюр давно стал частью жизни каждой девушки. Именно по этой причине Пэрис нейл, интернет-магазин для ногтей и маникюра, успешно развивается и сегодня представляет собой мультибрендовую платформу товаров для мастеров маникюра, депиляции и сферы LASH and BROW. Пэрис Нейл – это также и крупная сеть лицензированных школ Москвы и Санкт-Петербурга по обучению ногтевому искусству, поэтому покупатели могут быть уверены в качестве предлагаемой продукции.
Что онлайн-магазин предлагает покупателям
Пэрис нейл - интернет магазин для ногтей, который можно назвать настоящим раем как для мастеров, так и для самоучек. Только здесь можно не выходя из дома подобрать полный комплект инструментов и материалов для полноценной работы:
- Лаки, гель-краски, базовые покрытия и дизайны;
- Дезинфицирующие средства для рабочих поверхностей;
- Защитные маски, перчатки и шапочки;
- Салфетки, полотенца, простыни;
- Антисептические средства для рук и тела.
Как применять промокод Пэрис нейл
Если воспользоваться сервисом БериБай, в его каталоге можно найти для Paris nail промокод на скидку или на получение бесплатной доставки. В каталоге всегда находятся только актуальные коды купонов, а если дополнительно зарегистрироваться на BeriBuy и начать свои покупки маникюрных принадлежностей, перейдя по ссылке в магазин из каталога – можно получить внушительный кэшбэк. Сумма кэшбэка всегда указывается около названия магазина в каталоге БериБай, а потратить его можно как угодно: от пополнения баланса мобильного до вывода на электронный кошелек.
Приятные бонусы и дополнительный сервис
Как и любой крупный онлайн-магазин, Пэрис нейл любит баловать покупателей приятными акциями. Изюминка Пэрис нейл – это масштабные курсы и вебинары по маникюрному искусству и уходу за ногтями, на которые регулярно предлагаются скидки и распродажи. Обучающие видеоролики с полезными советами для начинающих мастеров, любителей и опытных профессионалов станут приятным дополнением к вашей возможности покупать маникюрные инструменты и принадлежности, не выходя из дома!
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