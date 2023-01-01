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Промокоды Самолет | Июнь 2023

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Промокоды Самолет: низкие цены от надежного застройщика

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Об организации

Группа компаний Самолет реализовала свыше 20 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию более 3 млн. квадратных метров по всей территории РФ. Застройщик входит в перечень системообразующих организаций страны и занимает 2 место на рынке своего сегмента. Любой желающий сможет купить квартиру в ЖК Самолет по самым выгодным ценам на прозрачных условиях. Доступная ипотека под 0,01% может включать в себя все сопутствующие расходы на переезд и т.д.

Плюсы для клиента:

  • Все новостройки имеют развитую инфраструктуру
  • Возможность покупки в trade-in
  • Бонусные программы и скидки на квартиры

Промокоды Самолет на квартиры

Где получить промокоды Samolet

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Применить промокоды Самолет на скидку

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