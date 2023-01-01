Промокоды Самолет | Июнь 2023
Промокоды Самолет: низкие цены от надежного застройщика
Находитесь в поиске недвижимости – федеральная строительная компания предлагает широкий выбор объектов на выгодных условиях и без рисков.
Об организации
Группа компаний Самолет реализовала свыше 20 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию более 3 млн. квадратных метров по всей территории РФ. Застройщик входит в перечень системообразующих организаций страны и занимает 2 место на рынке своего сегмента. Любой желающий сможет купить квартиру в ЖК Самолет по самым выгодным ценам на прозрачных условиях. Доступная ипотека под 0,01% может включать в себя все сопутствующие расходы на переезд и т.д.
Плюсы для клиента:
- Все новостройки имеют развитую инфраструктуру
- Возможность покупки в trade-in
- Бонусные программы и скидки на квартиры
Где получить промокоды Samolet
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