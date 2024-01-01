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О магазине

BOSSY LADY – интернет-магазин, обувь в которой представлена для медиум и премиум сегмента от лучших производителей. Здесь найдется подходящий вариант на все случаи жизни: лодочки на высокой шпильке или ботинки на массивной подошве, элегантные лоферы или расслабленные кеды.

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