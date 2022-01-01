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Промокоды CASO | Август 2022

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Касо: интернет-магазин кухонной техники

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О компании

Данный бренд одним из первых на российском рынке начал выпускать умную кухонную технику, сочетающую в себе эстетику и полезные функции. Компания создана в 1952 году и за это время успела отличиться выпуском первой индукционной плиты и приложения для продуктов Smart-Kitchen.

В ассортименте можно подобрать:

  • Винные шкафы, вакууматоры, СУ-ВИД
  • Индукционные плиты и микроволновые печи
  • Варианты для приготовления пищи и напитков

Интернет-магазин CASO

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