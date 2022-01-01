Промокоды CASO | Август 2022
Касо: интернет-магазин кухонной техники
Не упустите шанс дополнить вашу кухню надежными помощниками, с которыми быт и жизнь станут еще проще и комфортнее! В этом интернет-магазине представлены современные технологии, ориентированные на самых разных пользователей!
О компании
Данный бренд одним из первых на российском рынке начал выпускать умную кухонную технику, сочетающую в себе эстетику и полезные функции. Компания создана в 1952 году и за это время успела отличиться выпуском первой индукционной плиты и приложения для продуктов Smart-Kitchen.
В ассортименте можно подобрать:
- Винные шкафы, вакууматоры, СУ-ВИД
- Индукционные плиты и микроволновые печи
- Варианты для приготовления пищи и напитков
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