Не стоит тратить массу времени, бродя по магазинам в поисках нужной вам продуктовой корзины. Благодаря сервису Яндекс Лавка заказать еду можно круглосуточно и даже не выходя из дома. Подарите себе больше свободного времени и получайте все самое необходимое с надежными курьерами от Яндекс Лавки!

О платформе и преимуществах

Современный онлайн-сервис доставки продуктов и товаров для дома Яндекс Лавка – отличный выбор для тех, кто предпочитает экономить свое время и силы. Платформа стартовала в 2020 году и начала настолько активно пользоваться популярностью, что уже за третий квартал выручка компании составила более 2,5 миллиардов рублей. Оформление заказа предусмотрено как на сайте, так и через мобильное приложение – достаточно выбрать нужные категории и добавить в корзину интересующие вас товары. Особая фишка сервиса – возможность выбрать интересующие вас ингредиенты или их отсутствие, после чего система подберет и отметит значком все продукты, в состав которых они входят. Качество и сроки годности каждого продукта проверяются в момент сборки заказа.

Ассортимент магазина довольно широк, здесь возможна доставка на дом следующих товаров:

Фрукты, овощи, мороженое

Готовая еда и полуфабрикаты

и полуфабрикаты Мясо, птица, рыба

Молоко, бакалея, заморозка

Товары для дома, для детей, зоотовары

Товары первой необходимости

Стоит отметить и главные преимущества платформы. Прежде всего, это срок доставки всего от 10 минут – точное время доставки всегда можно увидеть при формировании заказа. Также площадка удобна тем, что на сайте всегда отображается актуальная информация о наличии товаров в реальное время. В Яндекс Лавка бесплатная доставка и бесконтактная (за исключением ночного времени часа пик), а благодаря возможности замены закончившегося товара вам всегда подберут самые оптимальные варианты. Также не стоит упускать из вида и наличие постоянных акций и скидок для постоянных покупателей – магазин ценит каждого своего клиента!