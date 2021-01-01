Промокоды ToolBoard | Октябрь 2021
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Набор "Мастер" всего за 3 500₽!
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Держатель для бит 1/4 всего за 85₽/блистер!
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Держатель бит 1/4 (10x10x12,5 мм) - разработан специально для фиксации торцевых бит размером ... Подробнее > 1/4". Также может применятся в качестве упора в комбинации с другими фиксаторами. < Скрыть
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