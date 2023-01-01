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Промокоды Семь Семян (7 семян) | Декабрь 2023

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7 семян: интернет-магазин для садоводов по высшему разряду

Нужны товары для огорода от проверенных поставщиков и профессиональных агрономов – посетите магазин и оформляйте покупки в несколько кликов.

О компании

7 семян – это интернет магазин для садоводов и огородников: свыше 20 000 наименований товаров от 390 известных брендов. За 6 лет торговли реализовано свыше 320 000 заказов по всей России. Опытные эксперты-агрономы не только проводят консультации, но и формируют блоки с рекомендациями по представленной продукции. Для постоянных клиентов действует гибкая бонусная система с бонусами, которые можно будет потратить на последующие заказы, и промокоды.

Преимущества для покупателей:

  • Бесплатная доставка во все регионы РФ
  • Оригинальная продукция
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