Промокоды Альфа Скул | Январь 2022
Alfa school онлайн школа иностранных языков: обучение для детей и взрослых
Английский, французский, немецкий – знание языков пригодится не только в путешествиях, но и в бизнесе и трудоустройстве. Школа Альфа Скул поможет всем желающим освоить иностранный с самых азов и до уровня профессионала.
Информация о компании
Платформа основана в 2011 году, специализируясь на онлайн-обучении языкам для людей из любой точки мира. В сравнении с другими площадками, компания отличается следующими преимуществами:
- 12 разных языков на выбор
- Онлайн-тест для оценки словарного запаса и уровня грамматики
- Наличие подарочных сертификатов на обучение
- Все преподаватели являются дипломированными специалистами
Чем полезен промокод Alfa School
Актуальные купоны на скидку, которые находятся в каталоге сервиса BeriBuy, помогут существенно сэкономить бюджет на оплате курсов иностранного. Найдите подходящий для вас промокод Альфа скул на BeriBuy и укажите его перед оплатой, чтобы ваша скидка была учтена. Обратите внимание на промокоды на первый заказ – они пригодятся тем, кто только планирует знакомство со школой.
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