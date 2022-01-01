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Промокоды Novakid (Новакид) | Февраль 2022

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Novakid school: доступный английский для детей

Чем раньше начать изучать английский онлайн, тем проще будет его освоить. В школе Novakid английский для детей реально изучать с 4 лет – игровая форма и небольшая длительность урока будут поддерживать интерес к обучению.

Особенности платформы

Новакид - школа английского языка, помогающая с учетом возраста освоить иностранный язык в детском возрасте. Дети легче усваивают материал и не боятся совершать ошибки, поэтому занятия будут способствовать развитию более гибкого мышления и увеличению словарного запаса. Среди главных достоинств площадки:

  • Занятия с англоговорящим преподавателем
  • Персональные уроки длительностью 25 минут
  • Разные уровня обучения (начинающим, школьникам, дошкольникам)
  • Программа построена с учетом психологических особенностей

novakid school

Наиболее популярными в школе сегодня являются курсы для детей возрастной группы 6-7 лет. В этом возрасте у ребенка уже есть хорошее владение русским, кроме того, онлайн-курсы помогут в освоении школьной программы.

Промокод Novakid – ваша скидка на занятия

Использовав промокод Новакид при оплате курсов для своего чада, вы сможете существенно сэкономить бюджет. Весь список актуальных комбинаций находится в каталоге надежного сервиса BeriBuy. Вам достаточно скопировать заинтересовавший промокод, и указать его на сайте перед оплатой.

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