Промокоды BOARDRIDERS | Ноябрь 2022
Стиль и спорт от BOARDRIDERS: интернет-магазин одежды и аксессуаров
Раньше было принято, что одежда для спорта и для повседневной жизни в городе – это разные вещи. Но сервис BOARDRIDERS ломает рамки и предлагает вам абсолютно новый подход: это ассортимент для активного экстремального спорта и для индивидуального стиля в городских реалиях. Экспериментируйте и открывайте новые образы, приобретая товары через промокоды Бордрайдерс по самым низким ценам!
Концепция магазина
BOARDRIDERS – это уникальный и единственный проект, объединяющий городскую культуру и драйв спорта в один стиль. Торговые точки компании располагаются исключительно в крупных городах, где хорошо развиты скейтбординг, горный туризм и другие экш-спортивные виды. Только здесь вы сможете найти крупные бренды, известные всему миру:
- Quiksilver (одна из ведущих линеек одежды по выбору спортсменов мирового уровня);
- Roxy (лайфстайл бренд для женщин, начиная от спортивной и повседневной одежды, и заканчивая экипировкой);
- DC Shoes (обмундирование для экстремального вида спорта и на повседневку);
- Element (streetwear бренд, с нотками духа скейтбординга и полностью из экологически чистых материалов).
В ассортименте представлены все линейки одежды для мужчин и женщин. Вы без труда сможете здесь приобрести:
- Летнюю, демисезонную и зимнюю обувь;
- Рюкзаки, сумки, перчатки, кошельки и другие аксессуары;
- Джинсы, брюки, толстовки, футболки и др.
Также можно купить спортинвентарь и всю необходимую экипировку – сноуборды, все для бега и фитнеса, вейкборды, серфы, скейты и многое другое.
Выгода для покупок
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