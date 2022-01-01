Раньше было принято, что одежда для спорта и для повседневной жизни в городе – это разные вещи. Но сервис BOARDRIDERS ломает рамки и предлагает вам абсолютно новый подход: это ассортимент для активного экстремального спорта и для индивидуального стиля в городских реалиях. Экспериментируйте и открывайте новые образы, приобретая товары через промокоды Бордрайдерс по самым низким ценам!

Концепция магазина

BOARDRIDERS – это уникальный и единственный проект, объединяющий городскую культуру и драйв спорта в один стиль. Торговые точки компании располагаются исключительно в крупных городах, где хорошо развиты скейтбординг, горный туризм и другие экш-спортивные виды. Только здесь вы сможете найти крупные бренды, известные всему миру:

Quiksilver (одна из ведущих линеек одежды по выбору спортсменов мирового уровня);

Roxy (лайфстайл бренд для женщин, начиная от спортивной и повседневной одежды, и заканчивая экипировкой);

DC Shoes (обмундирование для экстремального вида спорта и на повседневку);

Element (streetwear бренд, с нотками духа скейтбординга и полностью из экологически чистых материалов).

В ассортименте представлены все линейки одежды для мужчин и женщин. Вы без труда сможете здесь приобрести:

Летнюю, демисезонную и зимнюю обувь;

Рюкзаки, сумки, перчатки, кошельки и другие аксессуары;

Джинсы, брюки, толстовки, футболки и др.

Также можно купить спортинвентарь и всю необходимую экипировку – сноуборды, все для бега и фитнеса, вейкборды, серфы, скейты и многое другое.