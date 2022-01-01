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Промокоды BOARDRIDERS | Ноябрь 2022

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Стиль и спорт от BOARDRIDERS: интернет-магазин одежды и аксессуаров

Раньше было принято, что одежда для спорта и для повседневной жизни в городе – это разные вещи. Но сервис BOARDRIDERS ломает рамки и предлагает вам абсолютно новый подход: это ассортимент для активного экстремального спорта и для индивидуального стиля в городских реалиях. Экспериментируйте и открывайте новые образы, приобретая товары через промокоды Бордрайдерс по самым низким ценам!

Концепция магазина

BOARDRIDERS – это уникальный и единственный проект, объединяющий городскую культуру и драйв спорта в один стиль. Торговые точки компании располагаются исключительно в крупных городах, где хорошо развиты скейтбординг, горный туризм и другие экш-спортивные виды. Только здесь вы сможете найти крупные бренды, известные всему миру:

  • Quiksilver (одна из ведущих линеек одежды по выбору спортсменов мирового уровня);
  • Roxy (лайфстайл бренд для женщин, начиная от спортивной и повседневной одежды, и заканчивая экипировкой);
  • DC Shoes (обмундирование для экстремального вида спорта и на повседневку);
  • Element (streetwear бренд, с нотками духа скейтбординга и полностью из экологически чистых материалов).

Бордрайдерс интернет-магазин

В ассортименте представлены все линейки одежды для мужчин и женщин. Вы без труда сможете здесь приобрести:

  • Летнюю, демисезонную и зимнюю обувь;
  • Рюкзаки, сумки, перчатки, кошельки и другие аксессуары;
  • Джинсы, брюки, толстовки, футболки и др.

Также можно купить спортинвентарь и всю необходимую экипировку – сноуборды, все для бега и фитнеса, вейкборды, серфы, скейты и многое другое.

Выгода для покупок

Приобретайте товары с максимальной экономией для себя – используйте промокоды BOARDRIDERS от сервиса BeriBuy для получения персональной скидки! Это очень просто: выбираете на сайте сервиса купон на скидку и указываете его при оформлении заказа на brd.ru. Все выгодные покупки в одном месте только для вас!

Промокод Бордрайдерс

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