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О компании
Voishe – интернет-магазин одежды и аксессуаров для женщин, ассортимент которого включает в себя элементы базового гардероба для дома, работы, отдыха и спорта.
Главные преимущества Войше:
- Применение натуральных тканей с минимальным содержанием синтетики – для сохранения формы и посадки во время стирок.
- В одном магазине можно собрать полный гардероб, от носков до верхней одежды.
- Бесплатная доставка по России при заказе от 15 000 рублей.
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