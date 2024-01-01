Ключевое преимущество успешного дела заключается в клиентуре. А чтобы клиенты смогли узнать о ваших услугах, поможет рекламная подписка Яндекс Бизнес – крупнейшая площадка автоматически подберет целевую аудиторию на просторах интернета и порекомендует ваше дело в самом позитивном ключе.

О платформе

Площадка является автономным проектом крупнейшей транснациональной компании, которая охватывает все сферы цифрового рынка, и предлагает гибкий инструмент для ведения предпринимательского дела. Больше не придется самостоятельно искать площадки для размещения, выбирать коллаборации с известными личностями – сервис автоматически сформирует и выберет, как таргетированная реклама приведет новых пользователей, и разместит информацию на всех своих ресурсах. А главное – всегда можно оплатить подписку со скидкой по промокоду.

Плюсы при обращении:

полностью автоматизированный процесс

размещение на разных площадка

встроенный алгоритм анализа и сбора статистики

различные пакетные предложения на подписку

возможность применить в Yandex Business промокод

Яндекс Бизнес – как настроить рекламу

На платформе действует простой и быстрый функционал для пользователей: достаточно только указать информацию о своем деле и разместить несколько фотографий. Далее, сервис автоматически разместит объявления на собственных ресурсах и свыше 40 000 других популярных сайтах.

Ключевое преимущество подписки – встроенные алгоритмы анализа и редактуры. Система самостоятельно сформирует рекламные объявления и проведет расчет статистики. Если количество просмотров перестанет расти, все средства будут направлены на развитие тех объявлений, которые приносят результат.