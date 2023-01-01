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Маркетплейс иностранных товаров

Купить товары от зарубежного производителя и не переплачивать в ритейлерах возможно только с компанией BuyUSA - доставка из Америки, Азии, Европы возможна по доступной цене и с гарантией сделки.

О компании

Шоппинг в других странах стал ближе с сервисом BuyUSA.ru: на русском языке представлен весь ассортимент (одежда, обувь, техника, электроника, автозапчасти, игрушки) крупных торговых площадок - Amazon, Victoria's Secret, Ebay и др.

Ваши преимущества:

  • Клиентская служба 24/7
  • Промокоды и купон на скидку
  • Безопасность платежей и доставки

BuyUSA доставка

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