Промокоды BuyUSA | Апрель 2023
Сэкономь! До -30% на ЛЮБЫЕ заказы
Совершайте покупки в крупных маркетплейсах иностранных государств и используйте услуги BuyUSA ... Подробнее > на доставку со скидкой до 30%. Вы получаете гарантию безопасности платежей, страхование груза на полную стоимость и круглосуточную работу службы поддержки клиентов. Скрыть
Ваша выгода до -10% на акционные товары
Покупайте акционные товары с пометкой "Hot" и оплачивайте услуги доставки в компании BuyUSA со ... Подробнее > скидкой до 10%. Скрыть
Выгода до -15% на категории
Успевайте за выгодными покупками, пока действуют скидки до 15% на доставку товаров по ... Подробнее > категориям: от одежды и обуви до косметики и детских товаров. Скрыть
Скидка до 20% на доставку заказов в маркетплейсах
Выбирайте товары в известных магазинах Amazon, Ebay, Victoria's Secret, RockAuto и др. и ... Подробнее > заказывайте доставку со скидкой до 20% вместе с Бай юса. Скрыть
Страхование доставки грузов на полную стоимость
BuyUSA.ru автоматически страхует все посылки на полную стоимость товара, но до 10 000$ за одну ... Подробнее > посылку. При повреждении или потере посылки сумма возвращается страховой компанией и возвращается на счет клиента. Грузы, идущие грузовыми перевозчиками или другими не почтовыми сервисами, страхуются по договоренности с клиентом. Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Не пропустите! Вас ждет скидка 5% мужские и женские смарт-часы, ноутбуки, планшеты, смартфоны, ... Подробнее > фитнес-трекеры и смарт-браслеты. И получите дополнительно скидку 10% на все остальные категории при первом заказе по промокоду, эксклюзивно от БериБай. Скрыть
Получите скидку 29% + $20 на заказ NAVEE N65 при использовании промокода! Экономить просто.
Один промокод - максимум возможностей для экономии.
Скидка 1000 руб. на заказы суммой от 50 000 руб. Просто используйте промокод - и скидка ваша.
Похожие магазины
Маркетплейс иностранных товаров
Купить товары от зарубежного производителя и не переплачивать в ритейлерах возможно только с компанией BuyUSA - доставка из Америки, Азии, Европы возможна по доступной цене и с гарантией сделки.
О компании
Шоппинг в других странах стал ближе с сервисом BuyUSA.ru: на русском языке представлен весь ассортимент (одежда, обувь, техника, электроника, автозапчасти, игрушки) крупных торговых площадок - Amazon, Victoria's Secret, Ebay и др.
Ваши преимущества:
- Клиентская служба 24/7
- Промокоды и купон на скидку
- Безопасность платежей и доставки
Промокоды BuyUSA – экономия в каждой покупке
Выгода рядом - просто загляните на сайт BeriBuy, заберите актуальные и проверенные промокоды Бай юса и покупайте со скидкой.
Показать полностью >