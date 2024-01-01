Найти хороший искусственный интеллект для решения рабочих задач, поиска информации или творчества сейчас непросто. Иностранные программы и сайты работают с перебоями или не дают доступ пользователям из России. Более того, возникают проблемы с оплатой, так как совершить покупку российской картой невозможно. Как решить эти проблемы и свободно пользоваться технологиями?

О сервисе

Chad AI - нейросеть, объединившая в себе боты по генерации текстового и визуального контента. Сервис поддерживает русский язык и интерфейс, что удобно для тех, кто не говорит по-английски. Также получить доступ ко всем функциям можно без использования VPN и иностранной карты. Загрузить в нейросеть изображения и тексты легко, достаточно открыть приложение или сайт сервиса.

Это подходящая нейросеть для создания фото и уникальных изображений, которые можно использовать в личном блоге или творческих проектах. Также в Chad AI чат бот на русском языке поможет написать статью, пост для соц. сетей или реферат для университета или школы. Начинающие программисты могут создать и отредактировать код и тем самым отточить свои навыки в этом непростом деле.

Дополнительные возможности

Создание картинок нейросетью онлайн доступно благодаря боту Midjourney 5.2. Пользователю достаточно написать, что он хочет увидеть. Подготовка фотографий и изображений не займет много времени. Любителям удивить близких понравится использовать нейросеть для генерации изображений по фото. Получившийся портрет можно подарить на праздник или сохранить на память для себя. Технологии не стоят на месте, теперь сгенерировать картинку нейросетью онлайн можно в несколько кликов. Ждать своей очереди не придется, сервис работает без перебоев.

Основные преимущества

Систему постоянно обучают тестировщики, что делает ее работу более эффективной. Пользоваться сервисом можно на официальном сайте или через приложение на телефоне. Для подписчиков доступны следующие плюсы:

Chad AI бесплатно открывает пробный доступ ко всем функциям сервиса новым клиентам

добавить в нейросеть картинки онлайн можно через специальное диалоговое окно

файлы удобно хранятся в папках на сервере

техническая поддержка через бот работает 24/7

доступна библиотека шаблонов, которые можно использовать в своих целях

возможна обработка фотографий нейросетью онлайн

Особенности подписки

Пользователю доступны на выбор три тарифа - Мини, Оптимум и PLUS. Стоимость подписки начинается от 290р. в месяц. Премиальный тариф стоит от 1690р. за 30 дней и позволяет работать с большими объемами информации на профессиональном уровне. Сервис платный, так как создатели используют приоритетную версию Chat GPT от OpenAI и предоставляют клиентам неограниченный доступ. Для того чтобы подключить подписку, достаточно иметь русскую карту любого банка. Иностранным пользователям предлагается оплата через электронный кошелек или App Store.

Отдельно стоит отметить тариф для бизнеса, его стоимость рассчитывается в зависимости от количества участников. Оплата осуществляется через пополнение корпоративного баланса. Услугой уже пользуются такие компании, как Делимобиль, Умный маркетинг и другие.