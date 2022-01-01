Купоны Movavi и промокоды | Декабрь 2022
Передовой видеомонтаж с промокодами от Movavi
Процесс видеоредактирования требует использования инновационных инструментов, способных обеспечить на выходе качественный материал. Именно поэтому большинство профессионалов отдают свое предпочтение продукции компании Мовави – видеоредактор с применением современных цифровых технологий – искусственный интеллект и машинное обучение, а интерактивная структура позволяет использовать редактор на разных цифровых устройствах. Начните использовать Мовави видео редактор уже сейчас!
История компании
Первая разработка программного продукта компании началась в 2004 году, что позволило к 2006 году выпустить 5 полноценных проектов мультимедийных систем на рынок. Широкая популярность и признание публики позволили сервису организовать партнерство с передовыми компаниями цифровых систем: Intel, NVIDIA, 2Checkout. На сегодняшний день компания заслужено считается международной:
- Продукция используется в более 200 странах по всему миру;
- Более 3 млн. пользователей из разных стран;
- Наличие офисов в России, США и Кипре;
- Огромное количество международных наград в области IT-разработок.
Все программы Movavi призваны решить большинство задач при обработке мультимедийных файлов с применением современных инструментов редактирования. К достоинствам можно отнести адаптацию программного обеспечения под распространенные операционные системы Windows и Mac OS. А чтобы покупка была еще привлекательнее, на продукты компании действуют промокоды Мовави – используйте и получайте услуги по самым низким ценам.
Ассортимент компании
Основные продукты, доступные клиентам:
- Movavi Unlimited – комплексная система, имеющая все распространённые инструменты редактуры в едином пакете. Отличное решение для работы с медиаформатами, документами и др.
- Movavi Video Suite – расширенный пакет для работы с мультимедиа: конвертация, создание видеофайлов и слайд-шоу, поддержка более 180 известных форматов файлов.
- Movavi Конвертер Видео – улучшенный инструмент конвертирования видеоформатов для широкого ассортимента гаджетов с возможностью редактуры файла.
- Movavi Видеоредактор плюс – интерфейс для детальной видеообработки с применением эффектов, музыкального сопровождения, переходов и т.д.
- Gecata by Movavi – программа для записи геймплейной съемки. Поддержка формата HD с частотой 120 кадров в сек. в формате MP4.
- Movavi Фоторедактор – умная обработка фотографий с применением нейросетей. Используйте при редактировании искусственный интеллект для решения большинства задач.
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