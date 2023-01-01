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Промокоды ID Store | Март 2023

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Проверенный маркет техники мировых брендов

Онлайн-сервис розничной продажи цифровой техники полностью гарантирует всем клиентам оригинальную и сертифицированную продукцию. Вас ждут низкие доступные цены и индивидуальный сервис обслуживания.

О компании

ID Store - интернет-магазин новой техники от крупных брендовых линеек. На одном сайте можно найти широкий ассортимент от крупнейших производителей - Apple, Sony, Dyson и многих других. Выбирайте модели компьютеров, планшетов, смартфонов, игровых приставок и аксессуаров по доступным ценам и на выгодных условиях доставки и обслуживания.

Магазин имеет собственную службу доставки и логистику – купленный товар можно получить в срок до 3 дней по Москве и Московской Области. На всех этапах покупатель всегда будет извещен об изменении и текущем статусе заказа.

Ваша выгода от компании:

  • Доступные цены
  • Огромный выбор товаров
  • Возможность доставки в день заказа
  • Разные способы оплаты и бонусные промокоды

ID Store онлайн-магазин новой техники

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