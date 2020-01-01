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Промокоды КАРИ | Ноябрь 2020

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Интернет магазин обуви kari

История Кари началась с обычного обувного магазина. Сегодня это огромная международная сеть, ассортимент которой вырос в несколько раз. Кроме всех видов обуви, здесь вы найдете:


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  • Сумки и рюкзаки для любых полов и возрастов.

  • Ювелирные украшения и бижутерию.

  • Купальники и нижнее белье.

  • Любые аксессуары: перчатки, варежки, ремни, украшения для волос.

  • Товары для дома и быта.

  • Приспособления для ухода.

  • Детскую одежду.

  • Все для младенцев.

  • Самые разнообразные игрушки.

 

 

На все категории можно найти в Кари промокоды на скидку. Магазин регулярно устраивает акции и дает нам другие возможности для экономии.

 


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Как экономить в магазине Кари?

 

 

На главной странице сайта есть целая категория «Распродажа». Товары в ней регулярно обновляются. Самые большие скидки приходятся на КиберПонедельник и Черную Пятницу.


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У Кари есть клубная программа. Используйте бонусную карту при покупках, получайте скидки и накапливайте баллы. Ими можно оплатить 30% от суммы заказа. Для постоянных клиентов действуют более выгодные условия.

 

 

 

Регулярно появляются промокоды Kari. Они дают скидки на все товары или на определённые категории. Код вводят в корзине при оформлении заказа.


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Где узнавать о скидках и промокодах Кари?

 

 

Количество товаров в акциях и распродажах ограничено. Если узнать о новом предложении слишком поздно, на полках магазина уже не останется ничего стоящего. Товары с хорошими скидками разбирают быстрее всего.

 

Чтобы всегда быть в курсе, какие у Кари акции на сегодня, зарегистрируйтесь на БериБай. На сервисе всегда есть все самые свежие предложения и многих других магазинов, не только Kari.com.

 

 

Здесь же вы можете получить из Кари кэшбэк, небольшой возврат от каждой покупки. Для этого достаточно заходить в магазин по специальной ссылке. Она находится в верхней части страницы.

 

 

Кэшбэк начисляется после получения товара. Накопив минимальную сумму, вы можете перевести деньги на карту, Qiwi кошелек, WebMoney, Яндекс.Деньги. Если ни один вариант не подходит, просто пополните при помощи кэшбэка баланс вашего телефона.

 

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