КЕЙ – это магазин техники, впервые открытый в Санкт-Петербурге. Сегодня в этом городе есть 20 точек сети и еще 8 – в других регионах.

КЕЙ на рынке уже 22 года. Все благодаря ряду преимуществ:

Огромный выбор товаров: 48 категорий.



Магазин доставляет по всей территории России.



Заказ можно получить у курьера или в пункте выдачи.



Сеть сотрудничает со многими сервисами, поэтому предоставляет быстрый ремонт по гарантии.



Есть услуги сборки, настройки и оптимизации компьютера по необходимым вам параметрам.



В магазине КЕЙ купоны на скидку позволяют экономить до 70%.

Регулярно проводятся акции. Сервис участвует в глобальных распродажах, вроде КиберПонедельника и Черной Пятницы КЕЙ.

Скидки и промокоды КЕЙ

Есть несколько способов экономить в этом магазине. Самый простой – это участие в бонусной программе. Вы заводите дисконтную карту и используете ее при покупках. На ней копятся баллы, которыми можно оплатить до 90% от следующего заказа. Такая скидка в магазине КЕЙ доступна не только вам, но и всей семье или знакомым. Карта неименная, ей может пользоваться каждый.

Еще один способ экономии в КЕЙ — промокод на скидку. Его вводят при оформлении заказа. Обычно коды получают постоянные покупатели. Они могут использовать скидки сами или отдать друзьям.

Чтобы получить заветный код, достаточно зарегистрироваться на сайте БериБай.ру. Здесь всегда есть все самые выгодные предложения.

На этой же странице вы получите кэшбэк. Достаточно пройти на сайт магазина по ссылке вверху. Не забудьте перед этим зарегистрироваться или авторизоваться.